サッカーJ2リーグ第5節の10試合が15（土）、16日（日）に開催されました。

4連勝中のジェフユナイテッド千葉はホームで愛媛FCに5得点の快勝。5試合で15得点を記録するチームは、クラブ最長記録を開幕5連勝に伸ばし、首位に立っています。

同じく4連勝中だったRB大宮アルディージャは、ここまで未勝利だったサガン鳥栖に0−1で敗戦。今季初黒星を喫しました。

上位陣ではV･ファーレン長崎が徳島ヴォルティスに1点差で勝利。引き分けを挟み3連勝と開幕から負けのなく、勝ち点11の3位に浮上しています。

最下位に沈む北海道コンサドーレ札幌は敵地でブラウブリッツ秋田に3−1で勝利。今季4試合で1得点でしたが、前半から2点を奪い試合を優位に進めました。

J1からの降格組で苦しんでいた鳥栖と札幌が今節でうれしい今季初勝利となっています。

【J2第5節結果】

◆札幌 3−1 秋田（ソユースタジアム）

得点【札幌】青木亮太（前半15分）近藤友喜（前半23分）家泉怜依（後半3分）【秋田】小松蓮（後半6分）

◆磐田 2−1 甲府（エコパスタジアム）

得点【磐田】マテウス ペイショット（前半43分、後半30分）【甲府】鳥海芳樹（後半21分）

◆藤枝 2−0 いわき（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】金子翔太（前半16分）久富良輔（前半40分）

◆鳥栖 1−0 大宮（駅前不動産スタジアム）

得点【鳥栖】西澤健太（前半38分）

◆長崎 1−0 徳島（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【長崎】フアンマ デルガド（後半25分）

◆山形 3−1 熊本（えがお健康スタジアム）

得点【山形】國分伸太郎（前半33分）堀金峻明（後半37分）高橋潤哉（後半45分）【熊本】半代将都（後半32分）

◆水戸 2−2 仙台（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】飯田貴敬（後半11分）渡邉新太（後半15分）【仙台】郷家友太（後半27分）宮崎鴻（後半45＋3分）

◆千葉 5−1 愛媛（フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】石川大地（前半21分、後半11分）呉屋大翔（後半5分）カルリーニョス ジュニオ（後半27分）横山暁之（後半44分）【愛媛】窪田稜（前半8分）

◆山口 1−1 大分（維新みらいふスタジアム）

得点【山口】末永透瑛（前半38分）【大分】榊原彗悟（後半11分）

◆今治 0−0 富山（アシックス里山スタジアム）