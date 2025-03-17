¡Ú¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¡ÛÌ´¤ÎÂÐ·è¼Â¸½¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡× ¼Â¶ÈÃÄ¤ÈÂç³ØÂ¦¤Îà²¹ÅÙº¹á¥¯¥Ã¥¥ê
¡Ö£Á£Ã£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡¡£Å£Ë£É£Ä£Å£Î¡Ê¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¡Ë¡×¡ÊËüÇîµÇ°¸ø±à¡ÁÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÁ°¡¢£·¶è´Ö£µ£´¡¦£µ¥¥í¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬£²»þ´Ö£³£²Ê¬£´£¸ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡££²°Ì¤ËÉÙ»ÎÄÌ¤¬Æþ¤ë¤Ê¤ÉÃÏÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤ÏÄ¾Á°¤Ç£²¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£àÃæÅÓÈ¾Ã¼á¤Ê»ÑÀª¤Ë¡¢Âç³Ø¥Á¡¼¥àÂ¦¤«¤é¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¶ÈÃÄ¤¬Âç³ØÀ¸¤òÁê¼ê¤ËÎÏ¤ò¼¨¤¹¤â¡¢¸åÌ£¤Î°¤¤ËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤È¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë»Ë¾å½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ£²°Ì¤Î£È£ï£î£ä£á¤Ï½Ð¾ì¤ò²óÈò¤·¡¢Âç²ñ£³ÆüÁ°¤Î£±£³Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁÇÆ¼Ô¤Î°°²½À®¤È¡¢£Ë£á£ï¤¬Áª¼ê¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤â¡ÖÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£²¥Á¡¼¥à·ç¾ì¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Þ¤Ç³ÆÃÏ¤Ç±ØÅÁ¤ä¥Þ¥é¥½¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤¿¾õ¶·¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÂç³ØÀ¸Â¦¤âÆ±¤¸¤À¡£º£Âç²ñ¤ÇÂç³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ë¤¢¤È£±¿Í¸Î¾ã¤·¤¿¤é¡ÊÂç²ñ¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥«¥Ä¥«¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡È¢º¬Ï©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»Ø´ø´±¤¿¤Á¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏàÉáµÚá¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ïº£Âç²ñ¤Î·ÑÂ³¤òÁÊ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¡¢¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¡¢ËÜÊª¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÆüËÜ¤Î¶¯²½¤ÎÃì¤Ï±ØÅÁ¤À¤«¤é¡¢±ØÅÁ¤ò¼´¤ËÁ´¤Æ¤ÎÊª¸ì¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£ÆüËÜÆÈ¼«¤Î±ØÅÁ¤òÄÌ¤¸¤¿ÉáµÚ³èÆ°¤È¶¯²½³èÆ°¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÎ¦¾å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡£Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢±ØÅÁ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤â±ØÅÁ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖËÍ¤¿¤Á¤¬º£¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ¯¤â¤¬Ì´¸«¤ëÀï¤¤¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¡£Î¦¾å³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ø¡¢¿¿¤Î¶¦Æ®¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£