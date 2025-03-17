アタランタvsインテル スタメン発表
[3.16 セリエA第29節](アトレティ・アズーリ・ディターリア)
※28:45開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 11 アデモラ・ルックマン
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 40 P. Comi
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 27 マルコ・パレストラ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
FW 70 ダニエル・マルディーニ
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 50 M. Aidoo
DF 51 C. Alexiou
DF 58 M. Cocchi
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 52 T. Berenbruch
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※28:45開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 11 アデモラ・ルックマン
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 40 P. Comi
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 27 マルコ・パレストラ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
FW 70 ダニエル・マルディーニ
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 50 M. Aidoo
DF 51 C. Alexiou
DF 58 M. Cocchi
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 52 T. Berenbruch
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります