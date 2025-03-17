ラージョvsソシエダ 試合記録
【ラ・リーガ第28節】(Estadio de Vallecas)
ラージョ 2-2(前半0-1)ソシエダ
<得点者>
[ラ]オスカル・トレホ(58分)、ペドロ・ディアス(72分)
[ソ]マルティン・スビメンディ(20分)、アルカイツ・マリエスクレーナ(80分)
<警告>
[ラ]セルジ・グアルディオラ(40分)、フロリアン・ルジューヌ(74分)、パチャ・エスピノ(90分+2)
[ソ]ハビ・ロペス(11分)、アンデル・バレネチェア(60分)
└久保建英の突破から19歳MFがプロ初ゴールも…ソシエダは敵地で2-2ドロー
ラージョ 2-2(前半0-1)ソシエダ
<得点者>
[ラ]オスカル・トレホ(58分)、ペドロ・ディアス(72分)
[ソ]マルティン・スビメンディ(20分)、アルカイツ・マリエスクレーナ(80分)
<警告>
[ラ]セルジ・グアルディオラ(40分)、フロリアン・ルジューヌ(74分)、パチャ・エスピノ(90分+2)
[ソ]ハビ・ロペス(11分)、アンデル・バレネチェア(60分)
└久保建英の突破から19歳MFがプロ初ゴールも…ソシエダは敵地で2-2ドロー