真の通貨はお金? それとも時間?

どれだけ金持ちでも、どれほど貧しくても、1日は24時間しかない。

誰にとっても同じ時間が、刻々とすぎていく。

無駄にしてしまった時間の払い戻しはなく、銀行は時間を貸してくれない。

富やチャンスをお金で測るのは現実的だ。

しかし、本当に重要な通貨は「時間」なのだ。

私が子どもの頃、父は出張が多かった。

両親が離婚する前は、出張に出かける父を、母と一緒にロサンゼルスのオレンジ・カウンティ空港までよく見送りに行った。

空港に続く通りから階段をのぼっていくと、円形のバルコニーがあり、そこにバーがあった。

当時はセキュリティチェックなしで中に入れた。

父との有意義な時間

父はいつも私をバルコニーに連れ出してくれた。

航空機のエンジン音が鳴り響くときは、私の耳を塞いだ。

私たちはパイロットがパーキングブレーキを解除し、砂浜に寝転がっていたアザラシのような飛行機の機体が、上空1700メートルを舞うワシへと変身するのを眺めた。

父は727とDC-9の違い(前者はエンジンが3つ、後者は2つ)、L-1011とDC-10の違い(3番目のエンジンが前者は胴体、後者は垂直尾翼にある)を教えてくれた。

パシフィック・サウスウエスト航空の飛行機は機首にスマイルマークが描かれており、バルコニーの窓越しに私たちのほうを見てニッコリ笑っていた。

その瞬間は、とても有意義な時間だった。

