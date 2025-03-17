¡Ú¡Ö±¦¾å¤ÎË¡Â§¡×¤È¤Ï¡©¡Û¥×¥ì¥¼¥ó¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢¥×¥í¤Î¡Ö¿Þ²ò¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×
¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¤Þ¤»¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿ÏÃ¡É¤ò¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤É½¸½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤ÆâÍÆ¤Î¡ÖËÜ¼Á¡×¤ò¡¢Ä¾´ÑÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¿Þ²ò²½¡×¤¹¤ëµ»½Ñ¡£¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ï¡Ö¸«¤»¤ë¤â¤Î¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Îß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¼ÒÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¤Î»ñÎÁºîÀ®½Ñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ºßÀÒ»þ¤Ë¤ÏÂ¹ÀµµÁ¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤Æ¡Ö°ìÈ¯OK¡×¤ò¼¡¡¹¤È¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÁ°ÅÄ³ùÍø¤µ¤ó¤ÈËÙ¸ýÍ§·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤ò¡Ö¿Þ²ò²½¡×¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ÊËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¿Þ²ò²½ÂçÁ´¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¤ÇÉÑ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹·¿¤Î¿Þ²ò¡×
¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹·¿¤Î¿Þ²ò¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¿Þ²ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¼«¼Ò¤ä¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÈæ³ÓÍ¥°ÌÀ¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÊ¸¾Ï¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÈÑ»¨¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Þ²ò²½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢²¼¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Åµ·¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ï¡¢¿·µ¬¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬´ûÂ¸»Ô¾ì¡ÊA¼Ò¾¦ÉÊ¡¢B¼Ò¾¦ÉÊ¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃ°ÛÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹·¿¡×¤Ç¿Þ²ò²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¤Û¤È¤ó¤É°ì½Ö¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡×¤È¡ÖÈæ³ÓÍ¥°ÌÀ¡×¤ÇÉ½¸½ÊýË¡¤Ï°Û¤Ê¤ë
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ã±¤Ë¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÈæ³ÓÍ¥°ÌÀ¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¹©É×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö±¦¾å¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈæ³ÓÍ¥°ÌÀ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ä¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Â¾¼Ò¤äÂ¾¼Ò¾¦ÉÊ¤è¤ê¤â¡Ö±¦¾å¡×¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö±¦¾å¡×¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¡Ö±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¾å°Ì¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÍ¥°ÌÀ¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¿Þ11-1»²¾È¡Ë¡£
¡Ö½Ä¼´¡¿²£¼´¡×¤ÎÀßÄê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¿Þ11-2¡Û¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜ¹Æ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¼¨¤·¤¿¡Ö¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¼¨¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¡¢¡Ö¢Èæ³ÓÍ¥°ÌÀ¤òÁÊµá¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤Ï½Ä¼´¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ä¼´¤ò¡Ö¾å¡§¹â²Á³Ê¡¢²¼¡§Äã²Á³Ê¡×¤«¤é¡Ö¾å¡§¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¡ÊÄã²Á³Ê¡Ë¡¢²¼¡§¹âµé»Ö¸þ¡Ê¹â²Á³Ê¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±¦¾å¡×¤Î¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÂÑµ×À¤¬¹â¤¤¡áºÇ¤â¥Ë¡¼¥º¤Î¤¢¤ë¥¾¡¼¥ó¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÅöÉÊ¡×¤¬¡ÖA¼Ò¡×¡ÖB¼Ò¡×¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ·²¤è¤ê¤â¡Ö±¦¾å¡×¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÈæ³ÓÍ¥°ÌÀ¡×¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÍè¡¢½Ä¼´¤Ï¡Ö¾å¡§¹â²Á³Ê¡¢²¼¡§Äã²Á³Ê¡×¤ËÀßÄê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÄ¾´¶¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ê¾¦ÉÊÆÃÀ¡Ë¡×¤ò¼¨¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÊý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÈæ³ÓÍ¥°ÌÀ¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«¼Ò¤ä¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤¬¡Ö±¦¾å¡×¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÈæ³ÓÍ¥°ÌÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤¬Îô°Ì¤Ë¤¢¤ë´íµ¡´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Öº¸²¼¡×¤Ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤ÆÇÛÃÖ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹·¿¡×¤Î¿Þ²ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè1¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¡ÖÈæ³ÓÍ¥°ÌÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÂè2¤Ë¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¡Ö½Ä¼´¡¿²£¼´¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2ÅÀ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹·¿¡×¤Î¿Þ²ò¥¹¥é¥¤¥É¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¿Þ²ò²½ÂçÁ´¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ç17Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¤Ë½¾»ö¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢Âè°ì´üÀ¸¤ËÁª¹Í¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè°ì°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£Â¹ÀµµÁ¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ´öÂ¿¤Î»ö¶ÈÄó°Æ¤ò¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Â¹¼ÒÄ¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Å¤¯¤ê¤â¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¡£2013Ç¯12·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÂà¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸Ç¤òÀßÎ©¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸¦½¤¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ú´°Á´ÈÇ¡Û¼ÒÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¤Î»ñÎÁºîÀ®½Ñ¡Ù¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂ®»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
ËÙ¸ýÍ§·Ã¡Ê¤Û¤ê¤°¤Á¡¦¤È¤â¤¨¡Ë
ºë¶Ì¸©ÃáÉã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»º¶È¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ØÆþ¼Ò¡£µ»½Ñ´ë²è¡¢±Ä¶È¿ä¿Ê¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÅ¸³«¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Î·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤à¡£2017Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¸Ç¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÃ´Åö¤äÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Î¤Û¤«¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¡¢¤Î¤Ù400·ï°Ê¾å¤Î»ñÎÁºîÀ®¤ä¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Á°ÅÄ³ùÍøÃø¤Î¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂ®»Å»ö½Ñ¡Ù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ËÜÂç¾Þ2020¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤Ë¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñÉôÌçÂç¾Þ¡¦¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡Ö¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¶µ¼¼¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£