【暴風警報】福島県・福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市などに発表
気象台は、午前3時38分に、暴風警報を福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】福島県・福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市などに発表
中通り、浜通りでは、17日昼前から17日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■会津若松市
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■郡山市
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■郡山市湖南
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■いわき市
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■白河市
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■須賀川市
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■喜多方市
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■相馬市
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■二本松市
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■田村市
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■南相馬市
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■伊達市
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■本宮市
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■桑折町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■国見町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■川俣町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大玉村
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■鏡石町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■天栄村
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■天栄村湯本
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■下郷町
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■檜枝岐村
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■只見町
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■南会津町
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■北塩原村
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■西会津町
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■磐梯町
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■猪苗代町
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■会津坂下町
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■湯川村
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■柳津町
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■三島町
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■金山町
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■昭和村
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■会津美里町
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■西郷村
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
19日にかけて警戒
■泉崎村
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■中島村
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■矢吹町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■棚倉町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■矢祭町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■塙町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■鮫川村
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■石川町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■玉川村
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■平田村
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■浅川町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■古殿町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■三春町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■小野町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■広野町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■楢葉町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■富岡町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■川内村
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大熊町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■双葉町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■浪江町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■葛尾村
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■新地町
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■飯舘村
□暴風警報【発表】
17日昼前から17日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s