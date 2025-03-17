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気象台は、午前3時38分に、暴風警報を福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福島県・福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市などに発表

中通り、浜通りでは、17日昼前から17日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■会津若松市
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■郡山市
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■郡山市湖南
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■いわき市
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■白河市
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■須賀川市
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■喜多方市
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■相馬市
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■二本松市
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■田村市
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■南相馬市
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■伊達市
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■本宮市
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■桑折町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■国見町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■川俣町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大玉村
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■鏡石町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■天栄村
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■天栄村湯本
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■下郷町
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■檜枝岐村
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■只見町
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■南会津町
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■北塩原村
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■西会津町
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■磐梯町
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■猪苗代町
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■会津坂下町
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■湯川村
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■柳津町
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■三島町
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■金山町
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■昭和村
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■会津美里町
□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■西郷村
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて警戒

■泉崎村
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■中島村
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■矢吹町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■棚倉町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■矢祭町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■塙町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■鮫川村
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■石川町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■玉川村
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■平田村
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■浅川町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■古殿町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■三春町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■小野町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■広野町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■楢葉町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■富岡町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■川内村
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大熊町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■双葉町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■浪江町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■葛尾村
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■新地町
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■飯舘村
□暴風警報【発表】
　17日昼前から17日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s