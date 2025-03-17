気象台は、午前3時38分に、暴風警報を福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福島県・福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市などに発表

中通り、浜通りでは、17日昼前から17日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■福島市

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■会津若松市

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■郡山市

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■郡山市湖南

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■いわき市

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■白河市

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■須賀川市

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■喜多方市

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■相馬市

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■二本松市

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■田村市

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■南相馬市

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■伊達市

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■本宮市

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■桑折町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■国見町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■川俣町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■大玉村

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■鏡石町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■天栄村

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■天栄村湯本

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■下郷町

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■檜枝岐村

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■只見町

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■南会津町

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■北塩原村

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■西会津町

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■磐梯町

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■猪苗代町

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■会津坂下町

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■湯川村

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■柳津町

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■三島町

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■金山町

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■昭和村

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■会津美里町

□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■西郷村

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報

19日にかけて警戒



■泉崎村

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■中島村

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■矢吹町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■棚倉町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■矢祭町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■塙町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■鮫川村

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■石川町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■玉川村

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■平田村

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■浅川町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■古殿町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■三春町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■小野町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■広野町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■楢葉町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■富岡町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■川内村

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■大熊町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■双葉町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■浪江町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■葛尾村

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■新地町

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■飯舘村

□暴風警報【発表】

17日昼前から17日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s

