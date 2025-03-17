レスターvsマンチェスター・U スタメン発表
[3.16 プレミアリーグ第29節](キング パワー スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レスター・シティ]
先発
GK 30 マッズ・ハーマンセン
DF 3 バウト・ファース
DF 4 コナー・コーディ
DF 33 ルーク・トーマス
MF 2 ジェームズ・ジャスティン
MF 6 ウィルフレッド・エンディディ
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
MF 16 ビクトル・クリスティアンセン
MF 20 パトソン・ダカ
MF 24 ブバカリ・スマレ
FW 9 ジェイミー・バーディー
控え
GK 41 ヤクブ・ストラルチク
DF 5 カレブ・オコリ
DF 25 ウォヨ・クリバリ
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 35 K. McAteer
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 10 ステフィー・マビディディ
FW 14 ボビー・リード
FW 18 ジョルダン・アイェウ
監督
ルート・ファン・ニステルローイ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 45 D. Mee
GK 50 E. Harrison
DF 41 H. Amass
DF 55 T. Fredricson
MF 7 メイソン・マウント
MF 18 カゼミーロ
MF 43 トビー・コリアー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 56 C. Obi
監督
ルベン・アモリム
※28:00開始
<出場メンバー>
[レスター・シティ]
先発
GK 30 マッズ・ハーマンセン
DF 3 バウト・ファース
DF 4 コナー・コーディ
DF 33 ルーク・トーマス
MF 2 ジェームズ・ジャスティン
MF 6 ウィルフレッド・エンディディ
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
MF 16 ビクトル・クリスティアンセン
MF 20 パトソン・ダカ
FW 9 ジェイミー・バーディー
控え
GK 41 ヤクブ・ストラルチク
DF 5 カレブ・オコリ
DF 25 ウォヨ・クリバリ
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 35 K. McAteer
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 10 ステフィー・マビディディ
FW 14 ボビー・リード
FW 18 ジョルダン・アイェウ
監督
ルート・ファン・ニステルローイ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 45 D. Mee
GK 50 E. Harrison
DF 41 H. Amass
DF 55 T. Fredricson
MF 7 メイソン・マウント
MF 18 カゼミーロ
MF 43 トビー・コリアー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 56 C. Obi
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります