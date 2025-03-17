[3.16 プレミアリーグ第29節](キング パワー スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[レスター・シティ]

先発

GK 30 マッズ・ハーマンセン

DF 3 バウト・ファース

DF 4 コナー・コーディ

DF 33 ルーク・トーマス

MF 2 ジェームズ・ジャスティン

MF 6 ウィルフレッド・エンディディ

MF 11 ビラル・エル・カンヌス

MF 16 ビクトル・クリスティアンセン

MF 20 パトソン・ダカ

MF 24 ブバカリ・スマレ

FW 9 ジェイミー・バーディー

控え

GK 41 ヤクブ・ストラルチク

DF 5 カレブ・オコリ

DF 25 ウォヨ・クリバリ

MF 8 ハリー・ウィンクス

MF 35 K. McAteer

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

FW 10 ステフィー・マビディディ

FW 14 ボビー・リード

FW 18 ジョルダン・アイェウ

監督

ルート・ファン・ニステルローイ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 3 ヌセア・マズラウィ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 20 ディオゴ・ダロト

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 45 D. Mee

GK 50 E. Harrison

DF 41 H. Amass

DF 55 T. Fredricson

MF 7 メイソン・マウント

MF 18 カゼミーロ

MF 43 トビー・コリアー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 56 C. Obi

監督

ルベン・アモリム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります