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気象台は、午前3時22分に、暴風雪警報を稚内市、猿払村、礼文町、利尻町、利尻富士町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・稚内市、猿払村、礼文町、利尻町、利尻富士町に発表

宗谷地方では、17日朝から17日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報【発表】
　17日朝から17日夕方にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s

■猿払村
□暴風雪警報【発表】
　17日朝から17日夕方にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s

■浜頓別町
□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■中頓別町
□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■枝幸町
□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■礼文町
□暴風雪警報【発表】
　17日朝から17日夕方にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s

■利尻町
□暴風雪警報【発表】
　17日朝から17日夕方にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s

■利尻富士町
□暴風雪警報【発表】
　17日朝から17日夕方にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s