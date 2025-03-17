気象台は、午前3時22分に、暴風雪警報を稚内市、猿払村、礼文町、利尻町、利尻富士町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・稚内市、猿払村、礼文町、利尻町、利尻富士町に発表

宗谷地方では、17日朝から17日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■稚内市

□暴風雪警報【発表】

17日朝から17日夕方にかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s



■猿払村

□暴風雪警報【発表】

17日朝から17日夕方にかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s





■浜頓別町□なだれ注意報18日にかけて警戒■中頓別町□なだれ注意報18日にかけて警戒■枝幸町□なだれ注意報18日にかけて警戒■礼文町□暴風雪警報【発表】17日朝から17日夕方にかけて警戒風向 東・陸上最大風速 20m/s■利尻町□暴風雪警報【発表】17日朝から17日夕方にかけて警戒風向 東・陸上最大風速 20m/s■利尻富士町□暴風雪警報【発表】17日朝から17日夕方にかけて警戒風向 東・陸上最大風速 20m/s