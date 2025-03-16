サードウェーブは、ゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」から「VALORANT Challengers Japan 2025 大会協賛モデル」を2025年3月14日に発売した。全国のコンピューターショップドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて販売する。



大会協賛モデルは、タクティカルシューター『VALORANT』を快適にプレイできる構成のモデル。購入特典として、「VALORANT Challengers Japan 2025」オリジナル壁紙を初期設定にして提供する。





標準構成時の主な仕様と価格は以下の通り。

【デスクトップPC】

GALLERIA XA7C-R46 VALORANT Challengers Japan 2025 大会協賛モデル：214,980円

（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4060 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）

GALLERIA RM5C-R35 VALORANT Challengers Japan 2025 大会協賛モデル：149,980円

（Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 3050 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD）

GALLERIA RM7R-R46 7700搭載 VALORANT Challengers Japan 2025 大会協賛モデル：202,980円

（AMD Ryzen7 7700 / GeForce RTX 4060 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD）

GALLERIA RM7R-R35 5700X搭載 VALORANT Challengers Japan 2025 大会協賛モデル：159,980円

（AMD Ryzen7 5700X / GeForce RTX 3050 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD）

【ノートPC】

GALLERIA XL7C-R46-6 VALORANT Challengers Japan 2025 大会協賛モデル：212,980円

（Intel Core Ultra 7 155H / GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）