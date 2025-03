女性4人組「MAX」が26年ぶりとなる沖縄でライブを開催することが16日に発表された。ライブは10月13日に沖縄県・沖縄コンベンションセンターで行われる。

デビュー30周年となるMAXは公式サイトで「10月13日(月・祝)「MAX 30th LIVE CONTACT 2025 Ways To Go 〜Come on B.B.WAVES〜」開催決定!!」と発表した。

また「チケット販売等の詳細は後日ご案内となります」とし「皆様のご来場をお待ちしております」と呼び掛けた。

これにメンバーのMINAは「26年ぶりの沖縄LIVE決定!!」と自身のインスタグラムで喜びを記した。