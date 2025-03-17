[3.16 フランス・リーグアン第26節](スタッド・フランシス・ル・ブレ)

※25:15開始

<出場メンバー>

[ブレスト]

先発

GK 40 マルコ ビゾット

DF 3 A. Ndiaye

DF 7 ケニー ララ

DF 22 マサディオ アイダラ

DF 25 J. Le Cardinal

MF 8 ユーゴ マニェッティ

MF 20 ピエーレ・レース・メル

MF 21 ロマン・フェーブル

MF 26 マティアス ペレイラ ラジェ

MF 45 マーディ カマラ

FW 19 リュドビク・アジョルク

控え

GK 30 グレゴワール クデルト

DF 6 エジミウソン・フェルナンデス

DF 12 L. Zogbé

DF 18 J. Bourgault

DF 23 ジョルダン アマヴィ

MF 9 カモリ・ドゥンビア

MF 28 ジョナス マルタン

MF 33 H. Makalou

FW 35 S. Diop

監督

エリク ロイ

[スタッド・ランス]

先発

GK 94 イェバン・ディウフ

DF 2 ジョセフ・オクム

DF 3 関根大輝

DF 18 セルヒオ・アキエメ

DF 21 セドリック・キプレ

MF 6 アタンガナ・エドア

MF 24 M. Gbane

MF 72 アマドゥ・コネ

FW 17 中村敬斗

FW 67 ママドゥ・ディアコン

FW 85 H. Ibrahim

控え

GK 16 リュドゥビク・ビュテル

DF 23 オーレリオ・ブタ

DF 31 マルコム・イェン

DF 55 ノア・サンギ

MF 30 ジョン・パトリック

MF 87 A. Tia

FW 7 伊東純也

FW 22 ウマル・ディアキテ

FW 73 I. Orazi

監督

サンバ・ディアワラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります