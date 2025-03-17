ブレストvsスタッド・ランス スタメン発表
[3.16 フランス・リーグアン第26節](スタッド・フランシス・ル・ブレ)
※25:15開始
<出場メンバー>
[ブレスト]
先発
GK 40 マルコ ビゾット
DF 3 A. Ndiaye
DF 7 ケニー ララ
DF 22 マサディオ アイダラ
DF 25 J. Le Cardinal
MF 8 ユーゴ マニェッティ
MF 20 ピエーレ・レース・メル
MF 21 ロマン・フェーブル
MF 26 マティアス ペレイラ ラジェ
MF 45 マーディ カマラ
FW 19 リュドビク・アジョルク
控え
GK 30 グレゴワール クデルト
DF 6 エジミウソン・フェルナンデス
DF 12 L. Zogbé
DF 18 J. Bourgault
DF 23 ジョルダン アマヴィ
MF 9 カモリ・ドゥンビア
MF 28 ジョナス マルタン
MF 33 H. Makalou
FW 35 S. Diop
監督
エリク ロイ
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 3 関根大輝
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 24 M. Gbane
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 17 中村敬斗
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 85 H. Ibrahim
控え
GK 16 リュドゥビク・ビュテル
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 31 マルコム・イェン
DF 55 ノア・サンギ
MF 30 ジョン・パトリック
MF 87 A. Tia
FW 7 伊東純也
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 73 I. Orazi
監督
サンバ・ディアワラ
※25:15開始
<出場メンバー>
[ブレスト]
先発
GK 40 マルコ ビゾット
DF 3 A. Ndiaye
DF 7 ケニー ララ
DF 22 マサディオ アイダラ
DF 25 J. Le Cardinal
MF 8 ユーゴ マニェッティ
MF 20 ピエーレ・レース・メル
MF 21 ロマン・フェーブル
MF 26 マティアス ペレイラ ラジェ
MF 45 マーディ カマラ
控え
GK 30 グレゴワール クデルト
DF 6 エジミウソン・フェルナンデス
DF 12 L. Zogbé
DF 18 J. Bourgault
DF 23 ジョルダン アマヴィ
MF 9 カモリ・ドゥンビア
MF 28 ジョナス マルタン
MF 33 H. Makalou
FW 35 S. Diop
監督
エリク ロイ
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 3 関根大輝
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 24 M. Gbane
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 17 中村敬斗
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 85 H. Ibrahim
控え
GK 16 リュドゥビク・ビュテル
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 31 マルコム・イェン
DF 55 ノア・サンギ
MF 30 ジョン・パトリック
MF 87 A. Tia
FW 7 伊東純也
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 73 I. Orazi
監督
サンバ・ディアワラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります