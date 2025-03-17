Aooo、新曲「魔法はスパイス」が4月放送のTVアニメ『ウィッチウォッチ』EDテーマに決定
Aoooが、4月6日からMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時より放送開始となるTVアニメ『ウィッチウォッチ』のエンディングテーマを担当することが決定。
本作品のために書き下ろした楽曲タイトルは「魔法はスパイス」。当楽曲は先日発売を発表したAooo 1st EP『Fooocus』に収録されるので、そちらもチェックしてほしい。
さらに、4月16日(水)に発売される1st EP『Fooocus』の初回生産限定盤と期間生産限定盤のジャケット写真が公開された。期間生産限定盤ジャケットは、TVアニメ『ウィッチウォッチ』描き下ろしイラストとなっている。全国アニメイト（通販含む）の購入者限定の店舗特典は、『ウィッチウォッチ』描き下ろしジャケット絵柄のオリジナルましかくブロマイドとなっている。
『ウィッチウォッチ』は、集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中の累計発行部数300万部超えの漫画だ。魔女となるべく修行中のニコは、幼馴染で鬼の力を持つ高校生・乙木守仁と同居することになる。幼馴染との再会にときめくニコの一方、守仁には予言された災いからニコを守る使い魔としての使命が。ニコの魔法が引き起こす予測不能なトラブル、年ごろの男女の二人暮らし、前途多難で摩訶不思議な日々が始まる。『SKET DANCE』『彼方のアストラ』の篠原健太が描く奇想天外なマジカルコメディになっている。
さらに、楽曲を一部使用した放送直前PVも公開となったので、ぜひアニメ放送および楽曲リリースまで楽しみに待っていてほしい。
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■Aooo本人コメント
魔法は自分のためだけに使うのではなくて、人のために使うもの。「魔法はスパイス」には、そんな『ウィッチウォッチ』の優しく寄り添ってくれるような想いを込めて作りました。この楽曲を聴いた誰かの日常がもっと明るく、もっとハッピーになればいいなと願っています。
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作品情報
4月6日（日）17：30〜各配信サイトで順次配信開始
■STREAMING無料配信
ABEMA／MBS動画イズム／TVer／ニコニコ
■STREAMING見放題
アニメタイムズ／アニメ放題／ABEMA／FOD／J:COM STREAM／DMM TV／Disney+／TELASA／
dアニメストア／ニコニコ／Netflix／バンダイチャンネル／Hulu／Prime Video／ふらっと動画／milplus／U-NEXT／Lemino／WOWOWオンデマンド
■STREAMING各話購入
ニコニコ／HAPPY!動画／バンダイチャンネル
■Introduction
その魔法、想像の斜め上！！
魔女となるべく修行中のニコは、幼馴染で鬼の力を持つ高校生・乙木守仁と同居することに。幼馴染との再会にときめくニコの一方、守仁には予言された災いからニコを守る使い魔としての使命が。
ニコの魔法が引き起こす予測不能なトラブル、年ごろの男女の二人暮らし...前途多難で摩訶不思議な日々が始まる！
『SKET DANCE』『彼方のアストラ』の篠原健太が描く奇想天外なマジカルコメディ開幕！
■ON AIR
2025年4月6日からMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時〜連続2クール放送開始
■STAFF
原作：篠原健太（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：博史池畠
副監督：川瀬まさお
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：飯塚晴子
サブキャラクターデザイン：杉村价秋、沢 友貴
美術監督：薛 平（草薙）
美術設定：竹内柚紀（草薙）、新妻雅行（千住工房）
色彩設計：太田ゆいは
撮影監督：米澤 寿
編集：武宮むつみ
音楽：橋本由香利
音響監督：郷文裕貴
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ
■CAST
若月ニコ：川口莉奈
乙木守仁：鈴木崚汰
風祭監志：天粼滉平
マガミケイゴ：石川界人
宮尾音夢：楠木ともり
真桑悠里：小松未可子
南 伽羅：高橋李依
嬉野久々実：小原好美
清宮天流：松岡禎丞
伊武 荊：沢城みゆき
剣持弓弦：福山 潤
シロップ：釘宮理恵
クロミツ：久野美咲
工 理路：日郄のり子
バースト：三宅健太
西古凶奇：福島 潤
酒井大樹マークII：緑川 光
若月伊吹：水樹奈々
乙木嶺仁：小西克幸
オープニングテーマ：YOASOBI「Watch me!」
エンディングテーマ：Aooo「魔法はスパイス」
公式HP：https://WITCHWATCH-anime.com
公式X：@WITCHWATCHanime
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@witchwatch_off
■権利表記
©篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS
■原作情報
「ウィッチウォッチ」
著者：篠原健太
「週刊少年ジャンプ」にて連載中
https://www.shueisha.co.jp/books/search/search.html?seriesid=83037
コミックス1-20巻：好評発売中
最新21巻：4月4日発売
©篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS
リリース情報
4月16日（水）リリース
購入URL：https://aooo.lnk.to/FooocusIn
■初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）
定価：\4,950（税込）
品番：SRCL-13249〜50
［CD］
-Track List
1.魔法はスパイス(Lyrics / Music：すりぃ)
2.BAQN(Lyrics / Music：ツミキ)
3.黄昏メモリーロード(Lyrics：石野理子 / Music：すりぃ)
4.フラジャイル・ナイト(Lyrics：石野理子 / Music：やまもとひかる)
［Blu-ray］
2024年10月18日開催フリーライブ『Flash!!!!』全編収録
■通常盤初回仕様（CD）
定価：\2,200（税込）
品番：SRCL-13251
［CD］
-Track List
1.魔法はスパイス(Lyrics / Music：すりぃ)
2.BAQN(Lyrics / Music：ツミキ)
3.黄昏メモリーロード(Lyrics：石野理子 / Music：すりぃ)
4.フラジャイル・ナイト(Lyrics：石野理子 / Music：やまもとひかる)
■期間生産限定盤初回仕様（CD）
※2025年8月末日までの期間限定生産
定価：\2,200(税抜価格：\2,000)
品番：SRCL-13252
［CD］
-Track List
1.魔法はスパイス(Lyrics / Music：すりぃ)
2.BAQN(Lyrics / Music：ツミキ)
3.黄昏メモリーロード(Lyrics：石野理子 / Music：すりぃ)
4.フラジャイル・ナイト(Lyrics：石野理子 / Music：やまもとひかる)
［対象店舗 / 特典内容］
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む / 一部店舗除く）：缶バッジ
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：L判ブロマイド
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・セブンネットショッピング：アクリルバッジ
・Sony Music Shop：60×60mmステッカー
・全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド
・Aooo応援店：ポストカード
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◉配信情報
「フラジャイル・ナイト」(作詞：石野理子・作曲：やまもとひかる)
配信中：https://aooo.lnk.to/FRAGILE_NIGHT
ライブ情報
2025年3月24日（月）
東京都・WWW X
https://l-tike.com/mixspice3/
開場18:15 / 開演19:00
出演者：Aooo,muque
・＜Echoes Baa＞
2025年4月5日（土）、6日（日）
神奈川県・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場
https://central-fest.com/s/central/page/ticketlist?ima=0108
両日 開場：11:00 / 開演：13:00
※Aoooの出演は4月6日(日)
・＜GIGANTIC TOWN MEETING＞
2025年4月13日（日）
大阪府・梅田BANGBOO／Banana Hall／梅田Zeela
https://the-bonds-osaka.com/
・＜Aooo×ライブナタリー 2man Live＞
2025年4月15日（火）
東京都・LIQUIDROOM
https://live.natalie.mu/event/aooonatalieee
開場 18:00 / 開演 19:00
GUEST：ジェニーハイ
・＜ARABAKI ROCK FEST.25＞
2025年4月26日（土）、27日（日）
宮城県・国営みちのく杜の湖畔公園北地区・エコキャンプみちのく
https://arabaki.com/
※Aoooの出演は4月26日(土)
・＜JAPAN JAM 2025＞
2025年4月29日（火・祝）、5月3日（土・祝）、4日（日・祝）、5日（月・祝）
千葉県・千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区）
https://ewhx5.app.goo.gl/riJ56poTcfRJytc8A
※Aoooの出演は4月29日（火・祝／WING STAGE 16:50〜17:20）
・＜VIVA LA ROCK 2025＞
2025年5月3日（土・祝）、4日（日・祝）、5日（月・祝）、6日（火・休）
埼玉県・さいたまスーパーアリーナ
https://vivalarock.jp/2025/
※Aoooの出演は5月5日（月・祝）
◆＜Aooo 1st Live Tour “BOWWOW”＞
2024年12月19日（木）
開場 18:00 / 開演 19:00
会場：愛知・THE BOTTOM LINE
2024年12月22日（日）
開場 15:00 / 開演 16:00
会場：大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
2024年12月29日（日）
開場 15:00 / 開演 16:00
会場：東京・代官山UNIT
※追加公演
2025年1月31日（金）
開場 17:00 / 開演 18:00
会場：東京・東京キネマ倶楽部
関連リンク
◆Aooo オフィシャルX
◆Aooo オフィシャルInstagram
◆Aooo オフィシャルYouTubeチャンネル