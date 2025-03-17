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©篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS ©篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS

TVアニメ『ウィッチウォッチ』4月6日（日）17：30〜各配信サイトで順次配信開始■STREAMING無料配信ABEMA／MBS動画イズム／TVer／ニコニコ■STREAMING見放題アニメタイムズ／アニメ放題／ABEMA／FOD／J:COM STREAM／DMM TV／Disney+／TELASA／dアニメストア／ニコニコ／Netflix／バンダイチャンネル／Hulu／Prime Video／ふらっと動画／milplus／U-NEXT／Lemino／WOWOWオンデマンド■STREAMING各話購入ニコニコ／HAPPY!動画／バンダイチャンネル■Introductionその魔法、想像の斜め上！！魔女となるべく修行中のニコは、幼馴染で鬼の力を持つ高校生・乙木守仁と同居することに。幼馴染との再会にときめくニコの一方、守仁には予言された災いからニコを守る使い魔としての使命が。ニコの魔法が引き起こす予測不能なトラブル、年ごろの男女の二人暮らし...前途多難で摩訶不思議な日々が始まる！『SKET DANCE』『彼方のアストラ』の篠原健太が描く奇想天外なマジカルコメディ開幕！■ON AIR2025年4月6日からMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時〜連続2クール放送開始■STAFF原作：篠原健太（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）監督：博史池畠副監督：川瀬まさおシリーズ構成：赤尾でこキャラクターデザイン：飯塚晴子サブキャラクターデザイン：杉村价秋、沢 友貴美術監督：薛 平（草薙）美術設定：竹内柚紀（草薙）、新妻雅行（千住工房）色彩設計：太田ゆいは撮影監督：米澤 寿編集：武宮むつみ音楽：橋本由香利音響監督：郷文裕貴音響制作：ビットグルーヴプロモーションアニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ■CAST若月ニコ：川口莉奈乙木守仁：鈴木崚汰風祭監志：天粼滉平マガミケイゴ：石川界人宮尾音夢：楠木ともり真桑悠里：小松未可子南 伽羅：高橋李依嬉野久々実：小原好美清宮天流：松岡禎丞伊武 荊：沢城みゆき剣持弓弦：福山 潤シロップ：釘宮理恵クロミツ：久野美咲工 理路：日郄のり子バースト：三宅健太西古凶奇：福島 潤酒井大樹マークII：緑川 光若月伊吹：水樹奈々乙木嶺仁：小西克幸オープニングテーマ：YOASOBI「Watch me!」エンディングテーマ：Aooo「魔法はスパイス」公式HP：https://WITCHWATCH-anime.com公式X：@WITCHWATCHanime公式TikTok：https://www.tiktok.com/@witchwatch_off■権利表記©篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS■原作情報「ウィッチウォッチ」著者：篠原健太「週刊少年ジャンプ」にて連載中https://www.shueisha.co.jp/books/search/search.html?seriesid=83037コミックス1-20巻：好評発売中最新21巻：4月4日発売