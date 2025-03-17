Official髭男dism、2024年アリーナツアーよりKアリーナ横浜公演がPrime Videoにて独占配信スタート
Official髭男dismが昨秋に開催した＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞から、11月13日に行われたKアリーナ横浜公演の模様がPrime Videoにて配信スタートした。本ライブ映像は、140以上の国と地域でPrime Video独占配信となっている。
合わせて、同公演から「Chessboard」のライブ映像を公開。終盤では、観客の腕についたザイロバンドが緑色に光る中Official髭男dismが演奏するという、4年ぶり念願の声出し解禁ツアーに込められたバンドと観客の想いが交錯する感動的な瞬間を見ることができる。
Official髭男dismは、4月24日に＜Official髭男dism one-man live 2025 -UNOFFICIAL-＞をKT Zepp Yokohamaにて開催する。本公演はファンクラブ限定ライブで、昨年7月にZepp Hanedaにて開催された＜one-man live 2024 -UNOFFICIAL-＞に続き2度目の開催となる。チケット販売は3月21日正午よりファンクラブ年/月会員先行の受付がスタート。
さらに、5月からは初のスタジアムライブ＜OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025＞を開催。2025年5月17日、5月18日に大阪・ヤンマースタジアム長居、2025年5月31日、6月1日に神奈川・日産スタジアムにて開催される。各公演の詳細はオフィシャルサイトにて。
Prime Video配信情報
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW9JC7XD
＜Official髭男dism one-man live 2025 -UNOFFICIAL-＞
会場：KT Zepp Yokohama
開場：18:00 / 開演：19:00
▼券種／料金
スタンディング：6,600円（税込）
2F指定親子席：大人6,600円（税込）・こども3,300円（税込）
配信視聴チケット：W会員2,000円（税込）・年月会員2,500円（税込）
▼チケット受付情報
年/月会員先行：3月21日（金）12:00〜3月30日（日）23:59
配信視聴チケット：3月1日（土）12:00〜5月6日（火祝）20:00 まで
＜OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025＞
日付：2025年5月17日（土）
2025年5月18日（日）
会場：大阪・ヤンマースタジアム長居
開場：15:30 / 開演：17:30
・神奈川公演
日付：2025年5月31日（土）
2025年6月1日（日）
会場：神奈川・日産スタジアム
開場：16:00 / 開演：18:00
▼券種／料金
アリーナ指定席：13,200円（税込）
スタンド指定席：12,100円（税込）
指定親子席：大人12,100円（税込）・こども6,050円（税込）
注釈付スタンド指定席：11,000円（税込）