【なだれ注意報】青森県・八戸市、五所川原市、むつ市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前0時28分に、なだれ注意報を八戸市、五所川原市、むつ市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・八戸市、五所川原市、むつ市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町などに発表（雪崩注意報）
下北、三八上北では、17日明け方から17日昼前まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■弘前市
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
□波浪警報
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■黒石市
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■五所川原市
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■十和田市
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■三沢市
□波浪警報
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■むつ市
□波浪警報
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
・外海
予想最大波高 6m
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■平川市
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■平内町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■今別町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■蓬田村
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■外ヶ浜町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■深浦町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■西目屋村
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■大鰐町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■中泊町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■野辺地町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■七戸町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■横浜町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■東北町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■六ヶ所村
□波浪警報
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■おいらせ町
□波浪警報
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大間町
□波浪警報
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■東通村
□波浪警報
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■風間浦村
□波浪警報
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■佐井村
□波浪警報
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■三戸町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■五戸町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■田子町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■南部町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■階上町
□波浪警報
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■新郷村
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒