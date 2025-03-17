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気象台は、午前0時28分に、なだれ注意報を八戸市、五所川原市、むつ市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・八戸市、五所川原市、むつ市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町などに発表（雪崩注意報）

下北、三八上北では、17日明け方から17日昼前まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■弘前市
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■八戸市
□波浪警報
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■黒石市
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■五所川原市
□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■十和田市
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■三沢市
□波浪警報
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■むつ市
□波浪警報
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
・外海
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■平川市
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■平内町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■今別町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■蓬田村
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■外ヶ浜町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■深浦町
□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■西目屋村
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■大鰐町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■中泊町
□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■野辺地町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■七戸町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■横浜町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■東北町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■六ヶ所村
□波浪警報
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■おいらせ町
□波浪警報
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大間町
□波浪警報
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■東通村
□波浪警報
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■風間浦村
□波浪警報
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■佐井村
□波浪警報
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■三戸町
□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■五戸町
□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■田子町
□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■南部町
□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■階上町
□波浪警報
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒

■新郷村
□なだれ注意報【発表】
　17日にかけて警戒