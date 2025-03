【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 3月17日10時~予約受付 6月26日 発売予定 価格: スタンダードエディション 8,980円(パッケージ版/ダウンロード版) デジタルデラックスエディション 9,980円(ダウンロード版のみ) コレクターズエディション 31,980円(パッケージ版のみ) CEROレーティング:D(17才以上対象)

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」を6月26日に発売する。価格はスタンダードエディションが8,980円。

ゲーム本編に様々なゲーム内アイテムを加えたデジタルデラックスエディションと、「マゼランマン スタチュー」、「ドールマン ミニフィギュア」、「アートカード」や「小島秀夫からの手紙」などが「コレクターズボックス」に収まった、数量限定のコレクターズエディションも発売される。価格はデジタルデラックスエディションが9,980円、コレクターズエディションが31,980円。デジタルデラックスエディションおよびコレクターズエディションを購入した人は、6月26日の発売に先行し、発売の最大48時間前にあたる6月24日より早期アクセスができ、先行してプレイが可能となる。

本作はゲームクリエイターの小島秀夫氏率いるコジマプロダクションの新作アクションゲーム。プレーヤーは荷物を運びながら、敵として立ちはだかる人間やこの世ならざる存在に対処しながら崩壊した世界を徒歩や乗り物に乗って探索し、複雑かつ魅力的なSFストーリーの全貌を紐解いていく。

本日3月17日10時より、PlayStation Store、全国のPlayStation取扱店および各種ECサイトにて、予約購入受付が順次開始される。

各エデションを紹介

「『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』スタンダードエディション」

価格:8,980円

内容

・ゲーム本編

【予約購入・早期購入特典】

カスタマイズホロ: クオッカワラビー 早期アンロック

バトルスケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3]

ブーストスケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3]

ボッカ スケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3]

「『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』デジタルデラックスエディション」

価格:9,980円

内容

・ゲーム本編

・ゲーム本編へ最大48時間早期アクセス

・ゲーム内アイテム

マシンガン(MPバレット)[LV1] 早期アンロック

バトルスケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

ブーストスケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

ボッカ スケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

デザインパッチ70: クオッカワラビー

デザインパッチ71: カイラル・クリーチャー(ネコ)

デザインパッチ72: WHY ME?

【予約購入・早期購入特典】

「『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』コレクターズエディション」(※2)

価格:31,980円

内容

・ゲーム本編(ダウンロード版)

・ゲーム本編へ最大48時間早期アクセス

・マゼランマン スタチュー

・ドールマン ミニフィギュア

・アートカード

・小島秀夫からの手紙

・コレクターズボックス

・ゲーム内アイテム

マシンガン(MPバレット)[LV1] 早期アンロック

バトルスケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

ブーストスケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

ボッカ スケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

デザインパッチ70: クオッカワラビー

デザインパッチ71: カイラル・クリーチャー(ネコ)

デザインパッチ72: WHY ME?

【予約購入・早期購入特典】

・カスタマイズホロ: クオッカワラビー 早期アンロック

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved