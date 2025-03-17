【週刊ヤングマガジン 2025年16号】 3月17日 発売 価格：510円

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本日3月17日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年16号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

巻頭グラビアでは、Erikaさん、百瀬まりなさんが姉妹で登場。巻中グラビアでは、アイドルグループ「Devil ANTHEM.」の水野瞳さんがほっこりキャンプを満喫する。

巻末グラビアでは韓国留学中の女子大生TikToker・桃子さんが、初グラビアをお披露目している。

また同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、各グラビアのアザーカットが公開されている。

【Erikaさん、百瀬まりなさん】【水野瞳さん】【桃子さん】

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