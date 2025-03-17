Aooo½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¤¬¡¢4·î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙED¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¿·¶Ê¡ÖËâË¡¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊüÁ÷Ä¾Á°PV¤â¸ø³«
Aooo¤¬¡¢4·î6Æü¤«¤éMBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË17»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Aooo¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆËÜºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ÖËâË¡¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊüÁ÷Ä¾Á°PV¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎPV¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¿·¥«¥Ã¥È¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤ê¤Ã¤Ñ¤ÊËâ½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥É¥¸¤Ã»Ò¤Ê¥Ë¥³¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¥È¥é¥Ö¥ë¤È¿Í½õ¤±¤Ë¡¢¥â¥ê¥Ò¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÊª¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÆü¾ï¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÇÛ¿®¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢½é²óÊüÁ÷¸å¤Î4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë17»þ30Ê¬¤è¤ê³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
MBS¡¿TBS·Ï ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù
04/06¡ÊÆü¡Ë17:00～
(C)¼Ä¸¶·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://WITCHWATCH-anime.com
Aooo OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/Aooo/