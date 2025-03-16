[3.16 オランダ・エールディビジ第26節](デ・フロルーシュ・フェステ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[トゥエンテ]

先発

GK 1 ラース・ウンナーシュタル

DF 2 M. Hilgers

DF 3 G. Lagerbielke

DF 5 B. Kuipers

DF 28 B. van Rooij

MF 4 M. Kjølø

MF 8 T. Booth

MF 14 セム・スタイン

MF 18 ミヘル・フラップ

MF 41 G. Besselink

FW 11 D. Rots

控え

GK 21 S. Karssies

GK 22 プジェミスワフ ティトン

DF 17 アレック ヴァン ホーレンベーク

DF 24 J. Mesbahi

DF 43 R. Nijstad

MF 29 H. Kuster

MF 30 S. Ltaief

MF 32 A. Verschueren

MF 37 ナジ・ウニュバル

MF 38 M. Bruns

FW 19 Y. Taha

FW 25 L. Vennegoor of Hesselink

監督

Joseph Oosting

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 18 G. Trauner

DF 26 G. Read

MF 4 ファン・インボム

MF 5 G. Smal

MF 7 ヤクブ・モデル

FW 9 上田綺世

FW 14 Igor Paixão

FW 23 A. Hadj Moussa

控え

GK 21 P. Andreev

GK 39 L. Bossin

DF 11 Q. Hartman

DF 15 F. González

DF 20 J. Mitchell

MF 25 S. 't Zand

MF 28 O. Targhalline

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 38 イブラヒム・オスマン

FW 49 Z. Redmond

FW 57 A. Sliti

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります