トゥエンテvsフェイエノールト スタメン発表
[3.16 オランダ・エールディビジ第26節](デ・フロルーシュ・フェステ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[トゥエンテ]
先発
GK 1 ラース・ウンナーシュタル
DF 2 M. Hilgers
DF 3 G. Lagerbielke
DF 5 B. Kuipers
DF 28 B. van Rooij
MF 4 M. Kjølø
MF 8 T. Booth
MF 14 セム・スタイン
MF 18 ミヘル・フラップ
MF 41 G. Besselink
FW 11 D. Rots
控え
GK 21 S. Karssies
GK 22 プジェミスワフ ティトン
DF 17 アレック ヴァン ホーレンベーク
DF 24 J. Mesbahi
DF 43 R. Nijstad
MF 29 H. Kuster
MF 30 S. Ltaief
MF 32 A. Verschueren
MF 37 ナジ・ウニュバル
MF 38 M. Bruns
FW 19 Y. Taha
FW 25 L. Vennegoor of Hesselink
監督
Joseph Oosting
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
MF 4 ファン・インボム
MF 5 G. Smal
MF 7 ヤクブ・モデル
FW 9 上田綺世
FW 14 Igor Paixão
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 11 Q. Hartman
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 25 S. 't Zand
MF 28 O. Targhalline
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
FW 57 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※22:30開始
<出場メンバー>
[トゥエンテ]
先発
GK 1 ラース・ウンナーシュタル
DF 2 M. Hilgers
DF 3 G. Lagerbielke
DF 5 B. Kuipers
DF 28 B. van Rooij
MF 4 M. Kjølø
MF 8 T. Booth
MF 14 セム・スタイン
MF 18 ミヘル・フラップ
FW 11 D. Rots
控え
GK 21 S. Karssies
GK 22 プジェミスワフ ティトン
DF 17 アレック ヴァン ホーレンベーク
DF 24 J. Mesbahi
DF 43 R. Nijstad
MF 29 H. Kuster
MF 30 S. Ltaief
MF 32 A. Verschueren
MF 37 ナジ・ウニュバル
MF 38 M. Bruns
FW 19 Y. Taha
FW 25 L. Vennegoor of Hesselink
監督
Joseph Oosting
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
MF 4 ファン・インボム
MF 5 G. Smal
MF 7 ヤクブ・モデル
FW 9 上田綺世
FW 14 Igor Paixão
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 11 Q. Hartman
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 25 S. 't Zand
MF 28 O. Targhalline
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
FW 57 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります