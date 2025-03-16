[3.16 プレミアリーグ第29節](エミレーツ スタジアム)

※22:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 23 ミケル・メリノ

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 4 ベン・ホワイト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 37 N. Butler-Oyedeji

監督

ミケル・アルテタ

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 6 レビ・コルウィル

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 18 クリストファー・エンクンク

MF 19 ジェイドン・サンチョ

MF 24 リース・ジェームズ

MF 25 モイセス・カイセド

FW 7 ペドロ・ネト

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 32 タイリーク・ジョージ

監督

エンツォ・マレスカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります