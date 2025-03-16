アーセナルvsチェルシー スタメン発表
[3.16 プレミアリーグ第29節](エミレーツ スタジアム)
※22:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 6 レビ・コルウィル
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 18 クリストファー・エンクンク
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 24 リース・ジェームズ
MF 25 モイセス・カイセド
FW 7 ペドロ・ネト
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 32 タイリーク・ジョージ
監督
エンツォ・マレスカ
※22:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 6 レビ・コルウィル
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 18 クリストファー・エンクンク
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 24 リース・ジェームズ
MF 25 モイセス・カイセド
FW 7 ペドロ・ネト
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 32 タイリーク・ジョージ
監督
エンツォ・マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります