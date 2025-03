【Vリーグ女子結果まとめ】フォレストに2連勝したブレス浜松のレギュラーシーズン優勝が決定！ JAぎふに連日フルセット勝利をあげた仙台のレギュラーシーズン2位も確定【第20週】

3月15日(土)と16日(日)に2024ー25 V.LEAGUE WOMEN(Vリーグ女子)の第20週の試合が行われた。

新しくなったVリーグ女子では、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合(総当たり戦を2回ずつ計20試合に加えて8試合)を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。

第20週では、アルテミス北海道 vs 信州ブリリアントアリーズ、JAぎふリオレーナ vs リガーレ仙台、フォレストリーヴズ熊本 vs ブレス浜松、ヴィアティン三重 vs 東京サンビームズの4カードが行われた。

どちらもプレーオフ進出を決めているフォレストとブレス浜松の上位対決。前回の対戦ではブレス浜松が2連勝、ホームで行われる今節は勝利をあげたいフォレストだったが、結果はブレス浜松が連日ストレート勝利を飾った。なお、他カード含むGAME2の結果を受け、ブレス浜松のレギュラーシーズン優勝が決定した。

ここまで2位の仙台は7位のJAぎふとのアウェー戦に挑んだ。仙台にとってレギュラーシーズン最終戦の第20週。両日共にフルセット、さらにデュースにもつれ込む大接戦となったが、どちらも上位の仙台に軍配が上がった。この結果を受け、仙台のレギュラーシーズン2位が確定した。

その他、信州Ariesは危なげない試合運びでアルテミスとのアウェー戦に2連勝。レギュラーシーズン最終戦に挑んだ東京はVT三重と対戦し、GAME1は3ー1で、GAME2は3ー2で勝利を飾った。

次戦、レギュラーラウンド最終第21週では3月22日(土)、23日(日)にアルテミス vs JAぎふ、広島オイラーズ vs フォレスト、ブレス浜松 vs 信州Aries、カノアラウレアーズ福岡 vs VT三重の4カードが行われる。

■V.LEAGUE WOMEN 3月15日(土)GAME1試合結果

アルテミス北海道 0ー3 信州ブリリアントアリーズ (7ー25、14ー25、16ー25)

JAぎふリオレーナ 2ー3 リガーレ仙台 (25ー22、20ー25、25ー17、24ー26、11ー15)

フォレストリーヴズ熊本 0ー3 ブレス浜松 (20ー25、22ー25、20ー25)

ヴィアティン三重 1ー3 東京サンビームズ (25ー20、21ー25、17ー25、21ー25)

■V.LEAGUE WOMEN 3月16日(土)GAME1試合結果

アルテミス北海道 0ー3 信州ブリリアントアリーズ (11ー25、12ー25、18ー25)

JAぎふリオレーナ 2ー3 リガーレ仙台 (27ー29、27ー25、21ー25、26ー24、9ー15)

フォレストリーヴズ熊本 0ー3 ブレス浜松 (25ー27、20ー25、25ー27)