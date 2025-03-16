■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7267) ホンダ　　　　 東証プライム
(8894) レボリュー　　 東証スタンダード
(2154) オープンＵＰ　 東証プライム
(2931) ユーグレナ　　 東証プライム
(166A) タスキＨＤ　　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(7011) 三菱重　　　　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(3475) グッドコムＡ　 東証プライム
(8174) 日ガス　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS