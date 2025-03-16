＜個人投資家の予想＞ 03月16日 21時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7267) ホンダ 東証プライム
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(2154) オープンＵＰ 東証プライム
(2931) ユーグレナ 東証プライム
(166A) タスキＨＤ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(7011) 三菱重 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3475) グッドコムＡ 東証プライム
(8174) 日ガス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7267) ホンダ 東証プライム
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(2154) オープンＵＰ 東証プライム
(2931) ユーグレナ 東証プライム
(166A) タスキＨＤ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(7011) 三菱重 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3475) グッドコムＡ 東証プライム
(8174) 日ガス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS