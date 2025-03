Beatsは、ワイヤレスイヤホン「Powerbeats Pro 2」の発売を記念したキャンペーンショートフィルム「Listen to Your Heart」で、俳優の菅田将暉がナレーションを担当した日本語版を公開した。この動画には、大谷翔平、リオネル・メッシ、レブロン・ジェームズが出演している。キャンペーンショートフィルム「Listen to Your Heart」で、ナレーションを担当した俳優の菅田将暉 Photo:Beats

3人のアスリートたちが、それぞれのフィールドでひとつの大きな力ともいえる「心」に突き動かされながら、その限界に挑むさまを描いたこのショートフィルムは、2025年3月16日に開催された「Tokyo Series」プレシーズンゲーム、阪神タイガース対ロサンゼルス・ドジャース戦のTV放送中でも放映された。Powerbeats Pro 2は、空間オーディオ、ダイナミックヘッドトラッキングに対応したフィットネス向けの完全ワイヤレスイヤホン。カラーはジェットブラック、クイックサンド、ハイパーパープル、エレクトリックオレンジの4色を用意している。価格は39,800円。