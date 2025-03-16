気象台は、午後9時24分に、波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。またなだれ注意報を盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表

岩手県の海上では、17日明け方まで暴風雪に警戒してください。沿岸北部、沿岸南部では、17日明け方から17日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■盛岡市

□なだれ注意報【発表】

17日にかけて警戒



■宮古市

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■大船渡市

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■久慈市

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■陸前高田市

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■釜石市

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■八幡平市

□なだれ注意報【発表】

17日にかけて警戒



■滝沢市

□なだれ注意報【発表】

17日にかけて警戒



■雫石町

□なだれ注意報【発表】

17日にかけて警戒



■葛巻町

□なだれ注意報【発表】

17日にかけて警戒



■岩手町

□なだれ注意報【発表】

17日にかけて警戒



■紫波町

□なだれ注意報【発表】

17日にかけて警戒



■矢巾町

□なだれ注意報【発表】

17日にかけて警戒



■大槌町

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■山田町

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■岩泉町

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■田野畑村

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■普代村

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■野田村

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■洋野町

□暴風雪警報

17日明け方にかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

17日明け方から17日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



