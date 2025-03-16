【波浪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表
気象台は、午後9時24分に、波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。またなだれ注意報を盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町に発表しました。
【警報エリアを確認】【波浪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表
岩手県の海上では、17日明け方まで暴風雪に警戒してください。沿岸北部、沿岸南部では、17日明け方から17日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■宮古市
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大船渡市
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■久慈市
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■陸前高田市
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■釜石市
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■八幡平市
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■滝沢市
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■雫石町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■葛巻町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■岩手町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■紫波町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■矢巾町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて警戒
■大槌町
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■山田町
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■岩泉町
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■田野畑村
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■普代村
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■野田村
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■洋野町
□暴風雪警報
17日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m