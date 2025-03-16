¡ÚSV¥êー¥°ÃË»Ò·ë²Ì¤Þ¤È¤á¡ÛSTINGS°¦ÃÎ¤ÈÅìµþGB¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡ª WDÌ¾¸Å²°¤Î¥Ë¥ß¥ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥¢¥¸¥º¤¬¥·ー¥º¥óÁíÆÀÅÀ1,000ÅÀ¤òÆÍÇË¡ÚÂè19Àá¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂè19Àá¤Î»î¹ç¤¬3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2024ー25¥·ー¥º¥ó¤«¤éÁõ¤¤¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿SV¥êー¥°¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÏÁ´10¥¯¥é¥Ö¤¬¥Ûー¥à¡õ¥¢¥¦¥§ーÊý¼°¤Ë¤è¤ê¹ç·×44»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¾å°Ì6¥¯¥é¥Ö¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Ï¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤ò¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£2023Ç¯3·î10Æü¤ËÀÂµî¤·¤¿¥»¥Ã¥¿ーÆ£°æÄ¾¿¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿GAME1¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤ÈÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ーÍûÇî¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¿´¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡×¤ò¶»¤ËÊ³Æ®¤·¤¿Åì¥ìÀÅ²¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÇÔÀï¡£Â³¤¯GAME2¤Ç¤ÏSTINGS°¦ÃÎ¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥¢¥¦¥§ーÀï¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£STINGS°¦ÃÎ¤ÏGAME1¤ÎÇòÀ±¤Ç4°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢GAME2¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ëÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÏÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£GAME1¤Ç¤ÏÂè2¥»¥Ã¥È¤³¤½38ー36¤È¤â¤Ä¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ûー¥à¤ÎÂçºå£Â¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£GAME2¤Ï°ìÅ¾¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤ò35ー33¤ÇÀ©¤·¤¿ÆüÅ´ºæBZ¤¬Âè2¥»¥Ã¥È¤âÏ¢¼è¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âçºå£Â¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤òÅêÆþ¤·È¿·â³«»Ï¡£°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿Âçºå£Â¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤È¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ïº£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏWDÌ¾¸Å²°¤Î4ÀïÁ´¾¡¡¢¥Ûー¥à¤ÇÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¹ÅçTH¤À¤Ã¤¿¤¬º£Àá¤âWDÌ¾¸Å²°¤¬´í¤Ê¤²¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤ÇÎ¾Æü¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡£Âè18Àá¤ò½ª¤¨¡¢¥·ー¥º¥óÁíÆÀÅÀ¤¬967ÅÀ¤Ç¥êー¥°1°Ì¤À¤Ã¤¿WDÌ¾¸Å²°¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¥Ë¥ß¥ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥¢¥¸¥º¡£¤³¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ë¥ß¥ë¤Î¥·ー¥º¥óÁíÆÀÅÀ¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î1,000ÅÀ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤Ï¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤È¤Î¥Ûー¥àÀï¤ËÄ©¤ó¤À¡£GAME1¤ÏVCÄ¹Ìî¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3ー1¤Ç¾¡Íø¡£¥Áー¥à¤ÎÂç¹õÃì¤Ç¤¢¤ëOP¥¦¥ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Àー¥ë¤Î³èÌö¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢OHÈõ¸ýÍµ´õ¤¬5ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È´Þ¤à21ÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢GAME2¤Ç¤ÏÂè4¡¢Âè5¥»¥Ã¥È¤Î¥Ç¥åー¥¹¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¾¡Íø¤ò¤¢¤²¡¢1¾¡1ÇÔ¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥êー¥°¤Î¼ç´É»î¹ç¤È¤·¤Æ2024Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè4Àá°ÊÍè¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤È¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡£Âè4Àá¤Ï1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Àá¤Ç¤Ï¹¶¼é¤ÇÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥µ¥ó¥È¥êー¤¬Î¾¥²ー¥à¶¦¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3ー0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ûー¥à¤Ç²ù¤·¤¤2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþGB¤Ï½ç°Ì¤ò5°Ì¤ËÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¥«ー¥É¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè20Àá¤Ï¡¢3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥µ¥ó¥È¥êー vs VCÄ¹Ìî¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ vs ¹ÅçTH¡¢STINGS°¦ÃÎ vs Âçºå£Â¡¢ÅìµþGB vs Åì¥ìÀÅ²¬¡¢ÆüÅ´ºæBZ vs WDÌ¾¸Å²°¤Î·×5¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN Âè19ÀáGAME1·ë²Ì
¡¡¡¡Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬ 2ー3 ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ
¡¡¡¡¡Ê25ー22¡¢22ー25¡¢18ー25¡¢25ー17¡¢9ー15¡Ë
¡¡¡¡Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó 3ー0 ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º
¡¡¡¡¡Ê25ー19¡¢38ー36¡¢25ー21¡Ë
¡¡¡¡¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º 0ー3 ¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°
¡¡¡¡¡Ê18ー25¡¢16ー25¡¢21ー25¡Ë
¡¡¡¡VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä 3ー1 ¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»
¡¡¡¡¡Ê25ー27¡¢25ー23¡¢25ー18¡¢25ー22¡Ë
¡¡¡¡Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º 0ー3 ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå
¡¡¡¡¡Ê16ー25¡¢25ー27¡¢20ー25¡Ë
¡¡¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN Âè19ÀáGAME2·ë²Ì
¡¡¡¡Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬ 0ー3 ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ
¡¡¡¡¡Ê19ー25¡¢23ー25¡¢16ー25¡Ë
¡¡¡¡Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó 3ー2 ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º
¡¡¡¡¡Ê33ー35¡¢17ー25¡¢25ー23¡¢25ー18¡¢15ー9¡Ë
¡¡¡¡¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º 0ー3 ¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°
¡¡¡¡¡Ê22ー25¡¢12ー25¡¢14ー25¡Ë
¡¡¡¡VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä 2ー3 ¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»
¡¡¡¡¡Ê25ー18¡¢25ー19¡¢19ー25¡¢24ー26¡¢14ー16¡Ë
¡¡¡¡Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º 0ー3 ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå
¡¡¡¡¡Ê22ー25¡¢15ー25¡¢20ー25¡Ë