人気グループSEVENTEENの弟分の6人組グループ、TWS(トゥアス)が16日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナで、日本初のファンミーティング「2025 TWS 1ST FANMEETING <42:CLUB> IN JAPAN」最終公演を開催し、7月に日本デビューすることを発表した。

6人がステージ上の扉から登場すると、割れんばかりの大歓声が響き渡った。冒頭に「YOU+ME=7942」をパフォーマンスし、リーダーのSHINYU(シンユ、21)は「こんばんは! みんな叫べー!」。JIHOON(ジフン、18)も「楽しむ準備できてますか? ストレスを思いきり発散してくださいね!」と呼びかけた。

昨年1月にミニアルバム「Sparkling Blue」で韓国デビュー。同年の主要授賞式では新人賞8冠を含む計18冠を獲得した。1stシングル「Last Bell」は同12月度のゴールドディスクに認定されるなど、日本でも注目を集める次世代グループだ。

さわやかな笑顔とキレキレのパフォーマンスで沸かせ、DOHOON(ドフン、20)は「どうですか? エネルギーたくさんもらってますか?」と笑顔。ミニゲームでのメンバー同士わちゃわちゃとしたやりとりや、着ぐるみ姿での愛嬌(あいきょう)たっぷりなファンサービスも披露。客席通路に登場しファンと至近距離でパフォーマンスする場面では、会場の熱気がさらに上昇した。

アンコールでHANJIN(ハンジン、19)は客席を見渡し「デビューする前にすごく夢に描いていた光景。42(サイ、ファンの総称)の皆さんのおかげで夢をたくさんかなえることができました」と感謝した。

YOUNGJAE(ヨンジェ、19)は「日本でファンミーティングができて本当にうれしかった」と喜び、KYUNGMIN(ギョンミン、17)は「これからもずっと皆さんの力になるTWSになるので、見守っていてください」と語りかけた。

そしてSHINYUが「大切な話があります」と切り出し「今年7月に日本デビューすることになりました!」と発表。この日一番の大歓声が巻き起こった。「すてきなニュースを届けることができました。これからも一緒に歩んでいきましょう!」と呼びかけ、再開を約束した。

◆TWS(トゥアス) 「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で「1日24時間、1週間(=いつも)ずっと一緒に」という意味が込められている。韓国の芸能事務所「プレディス」からSEVENTEEN以来、9年ぶりにデビューした男性グループ。