＜個人投資家の予想＞ 03月16日 20時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7267) ホンダ 東証プライム
(5801) 古河電 東証プライム
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(166A) タスキＨＤ 東証グロース
(9973) ＫＯＺＯＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(7011) 三菱重 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(2678) アスクル 東証プライム
(4369) トリケミカル 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7267) ホンダ 東証プライム
(5801) 古河電 東証プライム
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(166A) タスキＨＤ 東証グロース
(9973) ＫＯＺＯＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(7011) 三菱重 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(2678) アスクル 東証プライム
(4369) トリケミカル 東証プライム
出所：MINKABU PRESS