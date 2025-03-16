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01. The Emergence Circuit
02. Imperfect
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08. Backseat Driver
09. Freestyle Lover
10. TAILWIND
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URL¡§https://youtube.com/live/g4hJisgEqc4
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5·î31Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦ÇßÅÄShangri-La
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6·î06Æü(¶â)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¿·²£ÉÍNEW SIDE BEACH!!
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6·î12Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Spotify O-WEST
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¾ÜºÙ¡§https://www.fuzzyknot.com/news/term/live/
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