ドラマ『御上先生』の教育監修者が教える、テストのケアレスミスをなくする「圧倒的に簡単なテクニック」

TBS系日曜劇場『御上先生』に注目が集まっている。

私立高校への出向を命じられた、松坂桃季演じる文科省官僚の御上孝と生徒たちが、ともに権力に立ち向かっていくなかで展開される「君たちが今考えてるエリートはただの上級国民予備軍だって」、「力は弱くても、戦い方次第で勝てる」、「自分の正義だけが通ると信じていたら、誰とも話は出来ない」、「志だけで変えられるならとっくに変わってる」など数々の名言に「痛快」「刺さる」といった多くの反響がSNS上に寄せられている。

劇中では、頭脳明晰な生徒たちの学習スタイルも見どころのひとつだが、その教育監修を行った西岡壱誠氏の新刊『5科目50年分10000問を分析した東大生のテストテクニック大全』には、ドラマさながらにテストで1点でも多く取るための「出題の読み解き方」が解説されている。その手法の一部を紹介する。

問題文の勘違い防止テクニックのコツ

試験においてケアレスミスは命取りになります。問題文が「適当でないものを選べ。」なのに「適当なものを選べ。」と勘違いして正しい選択肢を答えてしまったら、せっかく問題が解けても不正解になってしまいます。

他にも、問題文に「2つ選べ。」と書いてあるのに「1つ選べ。」だと勘違いしてしまうと「正解がひとつに絞れない……」と悩んで無駄に時間を使ってしまううえ、ようやく選んだひとつを書いたとしても問題の指示に反しているので残念ながら0点です。

問題文の勘違い・読み間違いは、油断や焦りによって誰にでも起こりうるケアレスミスです。試験本番でこのようなミスを発生させないために、日頃から問題文に書き込んで指示を見落とさないよう確認し、問いに対して正しく解答しましょう。

とはいえ、「いつもと違う指示のときだけちゃんとマークして気をつけよう!」と思っても、ケアレスミスは減りません。ですので、すべての問題文について必ずチェックする癖をつけて、試験本番までに習慣化することが大切です。

問題文を読んで、求められているのが「適当なもの」を「1つ」であれば、OKという意味で問題文にチェックをつけます。「適当でないもの」や「2つ」という指示が出てきたら、問題文のその部分を◯で囲んで強調する。

そうすることで、つい選択肢を読むのに夢中になって問題文の指示を忘れてしまっても、いざ答えを選ぶときに思い出すことができます。

例>次の6つの選択肢から、誤っているものを2つ選びなさい。

→間違いを含むものを、2つ、選ばなければならない。

例>この文で、次の見解のうちどれが誤って述べられているでしょうか?

In this letter, which of the following views is incorrectly ascribed?

→incorrectly(間違って)を見落としがち。

「自分は見落としなんて絶対しない」という慢心が、ケアレスミスを生みます。普段どれだけ正しく問題を読めていても、試験本番で読み間違えてしまったら、何の意味もありません。

問題文のチェックに慣れてきて油断しているときこそ見落としや勘違いを起こしやすいので、頻出の「適当なもの」「1つ」であっても必ずOKのチェックをつけて、そうでない指示が出たとしても絶対に見落とすことがないような習慣を身につけましょう。

■本稿のまとめ

答えるべき選択肢が「正しいもの」なのか「誤っているもの」なのかを間違えると、せっかく解けても不正解となってしまいます。問題文の勘違いで失点してしまわないように、問題文に書き込んで確認しましょう。

…つづく「ドラマ『御上先生』の学習監修者からの出題…「政府が農家に対して生産量の制限を要請することはない」、どこが間違いか分かりますか?」では、迷いがちな4択問題の答えを簡単に見つける方法をお伝えします。

