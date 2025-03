Aile The Shotaが3月16日(日)、自身最大規模となる東京ガーデンシアターにて、単独公演『Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”』を開催した。関連記事: Aile The Shotaが作品とともに語る、デビューから3年間の軌跡、音楽性の追求 2024年11月1stアルバム『REAL POP』をリリースした彼の悲願となる本公演は、これまでのキャリアやクリエイティビティを踏襲した、Aile The Shotaを語る上で欠かすことの出来ない、歴史に残る”REAL POP”なライブとなった。スペシャルゲストには、SKY-HI、SOTA(BE:FIRST)、MANATO(BE:FIRST)、Maddy Soma、Kenya Fujitaらも出演し、このライブをさらに盛り上げた。

同ライブにて、5月16日(金)Zepp Shinjuku (TOKYO)にて、約2年ぶりとなる、Aile The Shotaがオーガナイザーを務めるイベント「Place of Mellow organized by Aile The Shota」の開催が発表された。このイベントには、Aile The Shotaに加え、idom、dawgss、eillの出演も発表。TikTokなど動画共有サービスで、2月21日(金)リリースの新曲「Baby.U」が話題となっており、クリエイティブセンスと甘美でしなやかな歌声で人々を魅了する、今最も注目を集める男性ソロシンガーソングライターidom。ソウルを軸にしたグルーヴ感とメロウネス、ベースとドラムを中心とした抜群バンド・アンサンブルが高い評価を獲得し、最近では、YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 ”超現実 cho-genjitsu”にて、バンドマスターを務めるなど活躍の場を広げる、森光奏太のソロ・プロジェクト、dawgss。ブラックミュージックを下地にした音楽性と、甘さ、切なさ、艶感、力強さが共存した歌声で聴くものを魅了し、また、多彩なソングライティング・センスが高い評価を受け、多くの国内外のアーティストへの楽曲提供、客演で参加するなど、大躍進中のシンガー・ソングライター、eill。今勢いに乗る彼らの魅せる、Mellowな特別な空間となりそうだ。<ライブ情報>「Place of Mellow organized by Aile The Shota」2025年5月16日(金)Zepp Shinjuku (TOKYO)OPEN 17:00 / START 18:00出演者:Aile The Shota/idom/dawgss/eill【チケット種別・料金】スタンディング:\5500(税込)【チケット申し込みはこちら】◆Aile The Shota fanclub先行◆2025年3月16日(日)20:00〜3月23日(日)23:59https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members◆B-Town(Architect/Resident)先行◆2025年3月16日(日)20:00〜3月23日(日)23:59https://bmsg.shop/pages/b-town◆一般最速先行◆2025年3月16日(日)20:00〜3月18日(火)23:59https://eplus.jp/ailetheshota/HP:https://ailetheshota.tokyo/