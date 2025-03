Aile The Shotaがオーガナイザーを務めるイベント『Place of Mellow organized by Aile The Shota』が、5月16日にZepp Shinjuku (TOKYO)にて約2年ぶりに開催される。

本情報は、本日3月16日に東京ガーデンシアターにて開催されたワンマンライブ『REAL POP』にて発表されたもの。5月16日のイベントには、Aile The Shotaに加え、idom、dawgss、eillの出演も決定している。本日3月16日20時より、チケット先行も開始した。

