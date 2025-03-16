²Ð±ë·¿ÅÚ´ï¤Îµð¿À¤¬¿ÍÎà¤òµß¤¦¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×ÈÄÌî°ìÏº»á¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬£Ã£Ç¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¡Ä¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®¤Ç
¡¡¹ñÊõ¤Î²Ð±ë¡Ê¤«¤¨¤ó¡Ë·¿ÅÚ´ï¤¬µð¿À¡ÖÎõ²Ð¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÎà¤òµß¤¦¡½¡½¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¹ÊÔ£Ã£Ç¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò¡¢¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¡Öº°µÈ¡Ê¤³¤ó¤è¤·¡Ë¡×¤¬À©ºî¤¹¤ë¡£À©ºî¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÆÃ»£³¦¤Ç¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯ÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡££²£°Æü¤Ë¤Ï¿·³ã»Ô¤Î¿·³ã¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È±ÇÁü¡ÊÌó£´£°ÉÃ¡Ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤Ë½½ÆüÄ®»Ô¤Ë£Õ¥¿¡¼¥ó¤·¤¿¸µ¥²¡¼¥à¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂíß·ÂçÍ´¤µ¤ó¡Ê£µ£±¡Ë¤é¤¬ÊÝ¸±ÂåÍý¶È¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¼Ò¤ò£Ã£Ç¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â£Ã£Ç±Ç²è¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÎõ²Ð¡×¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£Âíß·¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¹½ÁÛ³«»ÏÅö½é¤«¤é»²²è¤·¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî°ìÏº»á¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¸¶²è¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¡Ê¤è¤¦¤µ¤¤¡Ë¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢Ìµ¿ô¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬¸Ì¤òÉÁ¤¯ÆÈÆÃ¤ÎÇÉ¼ê¤ÊÆ°¤¤Ï¡ÖÈÄÌî¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢³¤³°¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£Áí´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ê¿À®¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¾®ÃæÏÂºÈ»á¡££²¿Í¤Î¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÄÌî»á¤Ë»Õ»ö¤·¤¿°¤ÈøÄ¾¼ù»á¤ò´ÆÆÄ¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È±ÇÁü¤Î²»³Ú¤Ïº´ÅÏÅç¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÂÀ¸Ý·ÝÇ½½¸ÃÄ¡Ö¸ÝÆ¸¡×¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤ÏºòÇ¯¡¢½½ÆüÄ®»Ô¤Ê¤É¤Î°äÀ×¤äÇîÊª´Û¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¿¡££·Æü¤Ë½½ÆüÄ®¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÇÀ©ºîÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿Âíß·¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±Ç²è¤òºî¤ê¡¢³¤³°¤Ë¤âÈ¯¿®¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢£¶·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¸«ËÜ»Ô¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÌ¤³ÎÄê¤À¤¬¡Ö´Ä¶ÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÊ¸ÌÀ¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ÍÎà¤Ëµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÂíß·¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¡£ÁíÀ©ºîÈñ¤Ï£³²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£²£¸Ç¯¤Î¸ø³«¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë»ñ¶â½¸¤á¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡£²£°Æü¸á¸å£°»þÈ¾¤«¤é¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥Ã¥×¤ÇÈÄÌî»á¡¢¾®Ãæ»á¡¢°¤Èø»á¤é¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸¶²è¤Ë¤è¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£Æþ¾ìÎÁ¤ÏÂç¿Í£±£°£°£°±ß¡¢³ØÀ¸£µ£°£°±ß¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼£±£°£°±ß¡£