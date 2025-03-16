Eve、企画展＜蒼像＞開催を記念して5枚組CD BOX完全生産限定発売
Eveが4thアルバム『Under Blue』の世界観に没入できる企画展『Eve Experience Live 2025「蒼像」』を3月20日より開催する。これを記念して同日、完全生産限定となる5枚組CD BOX『「蒼像」CD BOX』が発売されることが発表となった。
◆Eve 画像
CD BOXには配信限定リリースしていたTVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディングテーマ「ファイトソング」、『ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング「虎狼来」、ブルボン『アルフォート』CMソング「花嵐」、『映画 マイホームヒーロー』主題歌「インソムニア」、最新アルバム『Under Blue』収録曲「lazy cat」といった5曲が収録される。配信サイト限定リリースされていた楽曲がCD化されたここでしか入手できない豪華BOX仕様となる。
■「蒼像」CD BOX
2025年3月20日(木)発売
【特製BOX仕様(CD5枚)】
※完全生産限定盤
\6,050(税込)
▼収録楽曲
・ファイトソング
※TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディングテーマ
・虎狼来
※『ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング
・花嵐
※ブルボン『アルフォート』CMソング
・インソムニア ※『映画 マイホームヒーロー』主題歌
・lazy cat
■『Eve Experience Live 2025「蒼像」』
期間：2025年3月20日(木/祝)〜4月6日(日)
場所：東京・表参道ヒルズ B3F スペースオー
時間：11:15〜20:00 (最終入場19:30)
▼チケット
特典付きチケット：4,800円(税込)
一般チケット：2,900円(税込)
高校生以下：2,400円(税込)
主催：株式会社インクストゥエンター / 株式会社トイズファクトリー
企画制作：株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
■＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞
7月12日(土) open18:00 / start19:00
7月13日(日) open15:00 / start16:00
▼大阪・大阪城ホール
7月19日(土) open17:30 / start19:00
7月20日(日) open15:30 / start17:00
▼福岡・マリンメッセ福岡B館
7月26日(土) open18:00 / start19:00
7月27日(日) open16:00 / start17:00
▼仙台・ゼビオアリーナ仙台
8月16日(土) open18:00 / start19:00
8月17日(日) open16:00 / start17:00
▼神奈川・K-Arena Yokohama
8月23日(土) open17:30 / start19:00
8月24日(日) open15:30 / start17:00
全席指定：\9,800 (税込)
関連リンク
◆＜蒼像＞オフィシャルX
◆Eve オフィシャルサイト
◆Eve オフィシャルX
◆Eve オフィシャルInstagram
◆Eve オフィシャルFacebook
◆Eve オフィシャルYouTubeチャンネル