¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¾ðÊó¡Û5»î¹ç¤¬Ãæ»ß¡¡À¾Éð¡¦ÅÏÉô·ò¤¬1¹æËþÎÝËÜÎÝÂÇ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥É¥é2¾±»Ê¤¬2°ÂÂÇ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï16Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¼¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¡¢DeNA¡¼¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¡¢µð¿Í¡¼³ÚÅ·Àï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡¼¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤Á¤å¡Á¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¡Ë¤¬±«Å·Ãæ»ß¡£ºå¿À¡¼¹Åç¡ÊÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¡Ë¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¾õÂÖÉÔÎÉ¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë5¡½2¡£ÅÏÉô·ò¤¬7²ó¤Î1¹æËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦»åÀî¤Ï6²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦µÜÂô¤¬1²ó1°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç1¾¡ÌÜ¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦ËÒÌî¤Ï6²ó7°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¾®À¾¤¬2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃÞ¸å¡Ë¤Ë3¡½0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¡¦¥á¥Ò¥¢¤¬5²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç1¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£4ÈÖ¼ê¤Î´äºê¤¬1²ó2°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç1¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£Èõ¸ý¡¢°éÀ®Áª¼ê¤ÎÀî¾å¤¬2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦ÅìÉÍ¤Ï5²ó1/3¤ò4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ç1ÇÔÌÜ¡£º´Æ£Ä¾¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦¾±»Ê¡¢°éÀ®Áª¼ê¡¦À¾Èø¤¬2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£