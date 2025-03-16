¼ÕÄ¹Äî»á¤¬¿·´© ÃóÆüÂåÉ½»þÂå¤Î8Ç¯´ÖµÏ¿ °õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡È¥ï¥¯¥Á¥ó´óÂ£¡É¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÁíÅýÉÜ»ñÀ¯¡Ê¸ÜÌä¡Ë¤ÇÁ°ÃóÆüÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤Î¼ÕÄ¹Äî¡Ê¤·¤ã¤Á¤ç¤¦¤Æ¤¤¡Ë»á¤Ï15Æü¡¢º£·î½éÆ¬¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡¢ÃóÆüÂåÉ½»þÂå¤Î8Ç¯´Ö¤òµÏ¿¤·¤¿Ãø½ñ¤Î¿·´©È¯É½²ñ¤òÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¼Õ»á¤ÏºßÇ¤Ãæ¤ÎºÇ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤éÂæÏÑ¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÈô¹Ôµ¡¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À»þ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Õ»á¤ÏÃóÆüÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿2016Ç¯6·î¤«¤é24Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¡Ê18Ç¯¡Ë¤äÎáÏÂ¤Ø¤Î²þ¸µ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î±ä´ü¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î½Æ·â»ö·ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë·§ËÜ¹©¾ì¤Î³«½ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤¤¤º¤ì¤â¡Ö100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂç»ö·ï¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
È¯É½²ñ¤ÎÀÊ¾å¤Ç¼Õ»á¤Ï¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î´óÂ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë»Ù±ç¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤ó¤À»þ¡¢Ë¡Î§¤äÀ¯¼£¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»þ´ÖÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ10Æü¤ÇÁ´¤Æ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤È¸ÀµÚ¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬ÀìÍÑµ¡¤ËÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æµ¡ÂÎ¤Î¥É¥¢¤¬ÊÄ¤¸¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÆü¤Ç¼çÄ¥¤¬°Û¤Ê¤ëÄàµûÂæÎóÅç¡ÊÆüËÜÌ¾¡§Àí³Õ½ôÅç¡ËÌäÂê¤ä°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÊÆüËÜÂ¦¤¬ÂæÏÑÂ¦¤È°Û¤Ê¤ë¼çÄ¥¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ë¹³µÄ¤Ï¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤êµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£³°¸ò´±¤¬¹³µÄ¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤»¤Ð¼«¹ñÌ±¤Ë¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢³°¸òÅª¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
½ñÀÒ¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÃóÆüÈ¬Ç¯ÂæÆüÍ§¹¥µ»öÊí¡§¼ÕÄ¹Äî¡ØÁ±Åª½Û´Ä¡ÙºÆÂ³¡×¡Ê²¾Ìõ¡§ÃóÆü8Ç¯ÂæÆüÍ§¹¥¤ÎµÏ¿Ä¢¡§¼ÕÄ¹Äî¡ØÁ±¤Î½Û´Ä¡Ù¤òºÆ¤Ó¡Ë¡£ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î½ÐÈÇ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
¼Õ»á¤ÏÃóÆüÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿2016Ç¯6·î¤«¤é24Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¡Ê18Ç¯¡Ë¤äÎáÏÂ¤Ø¤Î²þ¸µ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î±ä´ü¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î½Æ·â»ö·ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë·§ËÜ¹©¾ì¤Î³«½ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤¤¤º¤ì¤â¡Ö100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂç»ö·ï¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÆü¤Ç¼çÄ¥¤¬°Û¤Ê¤ëÄàµûÂæÎóÅç¡ÊÆüËÜÌ¾¡§Àí³Õ½ôÅç¡ËÌäÂê¤ä°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÊÆüËÜÂ¦¤¬ÂæÏÑÂ¦¤È°Û¤Ê¤ë¼çÄ¥¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ë¹³µÄ¤Ï¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤êµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£³°¸ò´±¤¬¹³µÄ¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤»¤Ð¼«¹ñÌ±¤Ë¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢³°¸òÅª¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
½ñÀÒ¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÃóÆüÈ¬Ç¯ÂæÆüÍ§¹¥µ»öÊí¡§¼ÕÄ¹Äî¡ØÁ±Åª½Û´Ä¡ÙºÆÂ³¡×¡Ê²¾Ìõ¡§ÃóÆü8Ç¯ÂæÆüÍ§¹¥¤ÎµÏ¿Ä¢¡§¼ÕÄ¹Äî¡ØÁ±¤Î½Û´Ä¡Ù¤òºÆ¤Ó¡Ë¡£ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î½ÐÈÇ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë