サザンオールスターズ“最後の夏フェス出演”ライブ映像作品より「恋のブギウギナイト」を公開

■夏の国営ひたち海浜公園を、5万人が踊るダンスホールに様変わりさせたパフォーマンスは必見!

サザンオールスターズが、3月19日に発売される新作オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』の完全生産限定盤に付属するスペシャルディスク『Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』より、「恋のブギウギナイト」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

「恋のブギウギナイト」は、昨年のデビュー記念日・6月25日にリリースされた、昭和から平成初期に流行したディスコと令和のEDMを融合させたダンスナンバー。フジテレビ系ドラマ『新宿野戦病院』の主題歌として話題を集め、ドラマ最終回にはメンバーも出演したスペシャルエンディングが放送されるなど2024年の夏を彩った一曲で、年末・年始にはユニクロ「年末祭」「新年祭」のCMに起用されたことも記憶に新しい。

そんなこの曲がライブで初めて披露されたのが、“最後の夏フェス出演”として昨年9月に出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」。当日のステージでは、きらびやかなドレスに身を包んだダンサーが大勢登場。いくつもの光の筋が夜空を照らすミラーボールのような照明と繁華街のネオンを映し出すビジョンなど、映像演出も派手で賑やかな同曲のパフォーマンスは必見。夏の国営ひたち海浜公園を、5万人が踊るダンスホールに様変わりさせたパフォーマンスを、この機会にぜひ楽しみたい。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp/