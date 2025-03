町田駅から一番近いお花見スポット！東京・町田市「町田さくらまつり」

東京・町田市では、例年10万人以上の来場者を誇る「町田さくらまつり」など、市内各所で様々なイベントを開催します。

東京・町田市

東京・町田市では、例年10万人以上の来場者を誇る「町田さくらまつり」など、市内各所で様々なイベントを開催。

町田にはたくさんの春の楽しみ方があります。

外に出かけて、春の訪れを感じてみませんか。

■町田さくらまつり 3月29日(土)、3月30日(日)

例年10万人規模の来場者を誇る町田さくらまつり。

3つのメイン会場でバラエティ豊かな内容で開催します。

<芹ヶ谷公園会場 10:00〜16:00>(夜間ライトアップ:18:00〜21:00)

【町田駅から一番近いお花見スポット。

南口大階段のさくらのトンネルも見どころ】

町田市と交流のある都市を始め、約40店舗が出店します。

ASVペスカドーラ町田のミニゲーム、山響部屋による力士体験や、ちゃんこ鍋の販売(30日のみ)などが開催されます。

29日のステージには太田 宏介氏(町田市出身の元プロサッカー選手/現クラブアンバサダー)とゼルビーも登場します。

開催場所:芹ヶ谷公園 多目的広場(町田市原町田5-16)

アクセス:小田急線「町田駅」・JR横浜線「町田駅」から徒歩約13分

<恩田川会場 10:00〜17:00>

【恩田川沿いに遊歩道が設けられ、約2kmにわたってソメイヨシノが咲くさくらの名所】

地元商店会等による焼き鳥・焼きそばなどの出店、ゲーム、歌やダンスの披露のほか、成瀬弁天橋公園では写真展が開催されます。

開催場所:町田市立総合体育館裏(町田市南成瀬5-12)、

成瀬弁天橋公園付近(町田市成瀬8-11)

アクセス:JR横浜線「成瀬駅」北口から徒歩約9分、

または東急田園都市線「つくし野駅」から徒歩約15分

<尾根緑道会場 10:00〜15:30>

【約9kmの緑道では早咲きから遅咲きまで種類豊富なさくらが楽しめ、さくらと菜の花が織りなす風景は必見】

まちだ名産品などの模擬店のほか、キッチンカー、展示テントが緑道沿いや忠生スポーツ公園に並びます。

常盤公園に設けたステージではダンスやエイサーが披露されます。

また、忠生スポーツ公園では人力車に乗ることができます。

開催場所:尾根緑道(町田市下小山田町3582から町田市常盤町3229)、

忠生スポーツ公園(町田市下小山田町3337-1)

アクセス:町田バスセンターから市立室内プール経由野津田車庫行きバス

「尾根緑道入口」下車すぐ、

またはJR横浜線「淵野辺駅」北口から

小山田はなみずきの丘行バス「種入」下車徒歩約4分

恩田川

尾根緑道

■2025町田さくらめぐり公式ガイドブック 配布中

おまつり・イベント情報や市内のさくらの見所を掲載したマップ等をまとめた小冊子「2025町田さくらめぐり公式ガイドブック」を配布中です。

このガイドブックには、協力店で使用できるクーポンやスタンプラリー企画の専用台紙も掲載されているほか、さくら巡りにおすすめのコースも紹介しています。

配布場所:町田ツーリストギャラリー、市庁舎1階総合案内、観光まちづくり課(市庁舎9階)、各市民センター、各連絡所、各コミュニティセンター、小田急町田駅、市内の書店など

■大地沢自然交流フェスティバル2025 3月20日(木・祝) 10:00〜15:00

会場内では様々な自然あそびやクラフトなどの体験ブース、物販やキッチンカーがあります。

春の大地沢の自然と一緒に楽しめます。

寒さが見込まれますので、暖かく動きやすい服装をおすすめします。

開催場所:Nature Factory東京町田(町田市相原町5307-2)

アクセス:JR横浜線「相原駅」西口から「大戸」行きバスで

「ネイチャーファクトリー東京町田」下車、徒歩約15分、

またはJR横浜線「橋本駅」北口5番のりばから「大戸」行きバスで

「ネイチャーファクトリー東京町田」下車、徒歩約15分

主催:Nature Factory東京町田指定管理者 大地沢魅力づくり協働体

TEL :042-782-3800

■TSURUMA春フェス 3月23日(日) 10:00〜15:00 ※雨天中止

春のお祭りがリニューアル!「さくらフェスティバル」から名前を新たに「TSURUMA春フェス」を開催します。

町田にゆかりのある飲食をはじめ大道芸パフォーマンスやステージ、桜の植樹など、様々なコンテンツを用意しています。

当日はできるだけ公共交通機関でお越しくださいますようお願いします。

開催場所 : 鶴間公園

アクセス : 東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅から徒歩5分

主催 : 鶴間公園指定管理者 TSURUMAパークライフパートナーズ

TEL : 042-850-6630

■はっとまちだオープニングイベント 3月30日(日) 12:00〜18:00 ※雨天中止

株式会社町田まちづくり公社が運営を行う「町田駅前交流拠点はっとまちだ」が原町田大通りの民間交番跡地に2025年3月30日に開所します。

当日は歩道が広くなった原町田大通りとはっとまちだにてオープニングイベントを開催します。

イベント内容はチラシ、ホームページ、Instagramを確認してください。

開催場所: 原町田大通り・はっとまちだ(原町田6-13-14)

アクセス: JR横浜線町田駅北口・小田急町田駅東口より徒歩3分

主催 : 株式会社町田まちづくり公社

担当 : 中心市街地活性化推進課

TEL : 042-723-8770(平日9:00〜17:00)

■まちだ里山アート探検隊みっけるん 4月12日(土)〜5月6日(火・振休)の土日祝日のみ

町田薬師池公園四季彩の杜は、自然でできたアートの宝庫。

インスタントカメラやルーペ、キリフキなどの探検グッズを持ったらいざ出発。

マップにある自然や歴史、建物などのアートスポットを探して歩く、みんなで楽しめる自然体験アクティビティです。

※事前申込制

参加費:5,500円

グループで参加できますが、体験キット&レンタルグッズは1組分になります。

開催場所 : 町田薬師池公園四季彩の杜エリア(受付:薬師池)

アクセス : 小田急線町田駅北口21番乗り場からバスで

「薬師池」もしくは「薬師ヶ丘」下車

主催 : 一般社団法人町田市観光コンベンション協会

TEL : 042-850-9311(まちの案内所 町田ツーリストギャラリー)

■町田薬師池公園四季彩の杜 春フェア2025 〜花の便り〜 開催

4月12日(土)〜5月6日(火・振休)

ぼたん園でのぼたん・しゃくやくまつり、西園の子どもDay’sをはじめ、四季彩の杜各施設でうららかな季節を満喫できるイベントを用意されています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 町田駅から一番近いお花見スポット!東京・町田市「町田さくらまつり」 appeared first on Dtimes.