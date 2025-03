野菜をたっぷりつかったデリが気軽に楽しめる！野菜をMOTTO「鰹昆布だしの牛もつ鍋」

野菜がメインのスープをカップで手軽に楽しめる「野菜をMOTTO ベジMOTTOシリーズ」から「野菜が主役のメインディッシュ」をコンセプトに新たに惣菜DELIシリーズが登場しました。

野菜をMOTTO「鰹昆布だしの牛もつ鍋」

価格 :648円(税込)

販売開始日:3月14日

販売 :野菜をMOTTO オンラインショップ、モンマルシェ清水本店、野菜をMOTTO パルシェ食彩館、野菜をMOTTO 日本橋三越店、野菜をMOTTO 遠鉄百貨店、野菜をMOTTO ルミネ立川店 その他 Amazon、楽天店舗で販売予定

しっかり食べたいシーンにも野菜をたっぷりつかったデリが気軽に楽しめるシリーズとなっています。

■全国No.1の生産量を誇る「高知県産ニラ」を使用。

シンプルに野菜のうまみを味わえるもつ鍋

メインの野菜には日本一の生産量を誇る高知県産のニラを選定。

香りと甘みが強く、みずみずしく肉厚なニラはもつのうまみを引き立てます。

スープはカツオと昆布の出汁をきかせ、醤油で味付け。

ニラの他にも具材としてたっぷりのキャベツやごぼうを加え、野菜からしっかりとうまみと甘みを引き出し、シンプルな味付けながら野菜をしっかり感じられるスープになっています。

唐辛子は市場に1%しか出回らないともいわれる希少な国産を使用。

あとからピリッと感じる上品な辛みが広がります。

■野菜をMOTTOの培った高温高圧調理が活かされたもつ鍋

野菜をMOTTOが培ってきたレトルト技術により、高温高圧調理でもつの臭みをしっかり抑え、旨味だけを凝縮しました。

真空密閉で素材の風味を閉じ込めながら雑味を取り除き、スープにはコラーゲンが溶け出し、深いコクとまろやかさがプラスされています。

これまでの技術がつまった自信作のもつ鍋が出来上がりました。

※もつは豪州産牛小腸を使用しています。

食卓シーン

