大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子)の第19節の試合が3月15日(土)と16日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全14クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位8クラブがチャンピオンシップに進出する。

今シーズン未だに白星のない群馬グリーンウイングスは、ここまで15勝21敗のクインシーズ刈谷と対戦。GAME1は、第3セットこそ30点に及ぶデュースの末に制した群馬だったが1ー3で敗戦。しかし続くGAME2。終始、競った展開となった第1セットを取った群馬は続く第2セットも中盤にかけて抜け出し、セットを連取する。迎えた第3セット、序盤に先行した群馬は刈谷に追いつかれながらも、この試合でチーム最多となる17得点をあげたオポジットのアリョーナ・マルティニュークのスパイクを中心に刈谷を引き離し、ストレート勝利。悲願のSVリーグ初勝利をホームの地で飾った。

SAGA久光スプリングスはNECレッドロケッツ川崎をホームに迎えた。前回の対戦では連日フルセットの末、SAGA久光が2連勝を収めている。今節のGAME1は、両サイドの活躍光ったSAGA久光が3ー1で勝利。この勝利でSAGA久光はチャンピオンシップ進出を決めている。地上波のNHK総合でも放送され、注目の集まったGAME2はNEC川崎が3ー1で勝利をあげ、GAME1のリベンジを果たした。2枚替えや第4セットのスタートで出場したアウトサイドヒッター(OH)和田由紀子が、オフェンスでチームをけん引した。なお、SAGA久光は4位に浮上している。

前節終了時点で7位の東レアローズ滋賀は4位の埼玉上尾メディックスと対戦した。GAME1は第1セットをデュースの末に取り切ったホームの東レ滋賀が第2、第3セットを10点以上の差をつけて連取し、ストレート勝利を飾った。悔しい敗戦となったものの他カードの結果を受け、埼玉上尾はチャンピオンシップ進出を決定した。続くGAME2は東レ滋賀が2セットを先取したものの埼玉上尾が意地を見せ、フルセットの熱戦に。しかし結果は東レ滋賀が第5セットを制し、強敵相手にホーム2連勝。順位も6位に浮上しチャンピオンシップ進出を決めた。一方の埼玉上尾はこの2連敗で順位を1つ下げ、5位となっている。

ここまで6位のヴィクトリーナ姫路と3位のデンソーエアリービーズは注目の上位対決に挑んだ。前回の対戦では1勝1敗の痛み分けとなったこの対戦カードだが、今節もGAME1は姫路が、GAME2はデンソーがそれぞれセットカウント3ー1で勝利を飾り、1勝1敗に。上位チーム相手に1勝あげた姫路だが、順位を7位に落としている。

チャンピオンシップ進出圏外の9位にいるPFUブルーキャッツ石川かほくは、首位を走る大阪マーヴェラスとのアウェー戦に挑んだ。GAME1はフルセットの大激闘。最終第5セットもデュースにもつれ込む中、最後はOH大熊紀妙のブロックでPFUが白星をもぎ取った。GAME2は勝負所で実力を発揮した大阪MVがストレート勝利。大阪府で行われるホーム最終戦を勝利で終えた。

その他、岡山はKUROBEとのアウェー戦で両日フルセット勝利。Astemoは危なげない試合運びでA山形にホーム2連勝を飾った。

次戦の第20節は、3月22日(土)と23日(日)にデンソー vs 埼玉上尾、PFU vs SAGA久光、刈谷 vs 姫路、岡山 vs Astemo、A山形 vs 群馬、NEC川崎 vs KUROBEの計6カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第19節GAME1結果

群馬グリーンウイングス 1ー3 クインシーズ刈谷

(23ー25、16ー25、30ー28、23ー25)

SAGA久光スプリングス 3ー1 NECレッドロケッツ川崎

(29ー31、25ー22、25ー21、25ー22)

東レアローズ滋賀 3ー0 埼玉上尾メディックス

(27ー25、25ー15、25ー12)

ヴィクトリーナ姫路 3ー1 デンソーエアリービーズ

(26ー24、21ー25、25ー23、25ー22)

大阪マーヴェラス 2ー3 PFUブルーキャッツ石川かほく

(25ー14、18ー25、21ー25、25ー21、14ー16)

KUROBEアクアフェアリーズ 2ー3 岡山シーガルズ

(26ー24、33ー35、24ー26、25ー18、14ー16)

Astemoリヴァーレ茨城 3ー0 アランマーレ山形

(25ー14、25ー18、25ー12)

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第19節GAME2結果

群馬グリーンウイングス 3ー0 クインシーズ刈谷

(25ー23、25ー17、25ー19)

SAGA久光スプリングス 1ー3 NECレッドロケッツ川崎

(18ー25、18ー25、25ー19、24ー26)

東レアローズ滋賀 3ー2 埼玉上尾メディックス

(25ー20、25ー19、21ー25、22ー25、15ー13)

ヴィクトリーナ姫路 1ー3 デンソーエアリービーズ

(16ー25、25ー23、21ー25、23ー25)

大阪マーヴェラス 3ー0 PFUブルーキャッツ石川かほく

(25ー18、25ー19、25ー23)

KUROBEアクアフェアリーズ 2ー3 岡山シーガルズ

(25ー14、21ー25、16ー25、25ー21、12ー15)

Astemoリヴァーレ茨城 3ー0 アランマーレ山形

(25ー13、25ー21、25ー17)