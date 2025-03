テーマは宮沢賢治作品！イッセー尾形の右往沙翁劇場　番外編　銀河鉄道に乗って

イッセー尾形の右往沙翁劇場 番外編 銀河鉄道に乗って が令和7年6月7日(土)、8日(日)に東京・練馬文化センターで開催されます。

イッセー尾形の右往沙翁劇場 番外編 銀河鉄道に乗って

出演 : イッセー尾形

日時 : 令和7年6月7日(土)19:00開演(18:15開場)

6月8日(日)15:00開演(14:15開場)

会場 : 練馬文化センター 小ホール

所在地 : 東京都練馬区練馬1-17-37

アクセス : 西武池袋線・西武有楽町線、都営地下鉄大江戸線

「練馬駅」中央北口より徒歩1分

料金 : 全席指定 一般5,500円/車いす席2,750円

主催・問合せ: 練馬文化センター(公益財団法人練馬区文化振興協会)

電話 : 03-3993-3311

FAX : 03-3991-9666

メール : info-neri@neribun.or.jp

企画協力 : イッセー尾形事務所

映画・ドラマ・舞台など数々の作品で唯一無二の存在感を放つ名優・イッセー尾形。

多彩なキャラクターを演じる一人芝居の大人気シリーズ。

2025年は宮沢賢治作品をテーマです。

「人間を知りたい」という飽くなき探求のもと、一筋縄ではいかないけれど、どこか愛おしい市井の人々を、温かい眼差しを持って生き生きと描き出す本シリーズ。

今回は宮沢賢治作品に触発された数々のネタをご覧いただきます。

チケットは3月19日(水)まで練馬文化センターホームページ、チケットぴあで先行販売(プレリザーブ)の申込みを受け付けています。

3月29日(土)10:00より、一般発売(電話・WEB予約受付)を開始します。

この公演はポータブル字幕機を使用したリアルタイム字幕サービスを提供します。

■イッセー尾形よりメッセージ

練馬公演に向けて。

この歳になってさらなる出会いがあるとはありがたいことです。

そんな訳で、2025年は宮沢賢治との出会いであります。

この作家にはいろんな作品がありますが、それに触発されたネタを揃えるつもりです。

多分これのどこが「銀河鉄道の夜」?てな具合になると思います。

どこまで行っても想像のヒダが終わらない大きな魅力が宮沢賢治にはあります。

言ってみれば「とりあえずここまで来た宮沢賢治予想」になると思います。

ぜひ予習無しであるがままを確認してください。

オリジナルと比較すると「今」を見逃すような気がします。

公演チラシ 裏面

■聴覚に障害のあるお客様のためのリアルタイム字幕サービス

聴覚に障害のあるお客様に、セリフなどの情報をお手元でご覧いただけるポータブル字幕機(台数限定)を無料でお貸出しします。

ご希望の方は、鑑賞サポート席を申込みできます。

※お席は所定のエリアにて用意させていただきます。

※鑑賞サポート席をご希望の方は、予約電話 03-3948-9000 またはFAX 03-3991-9666、メール info-neri@neribun.or.jp からもお申込みいただけます。

■発売情報

<先行販売申込期間(抽選)>

練馬文化センターWEB先行 令和7年3月15日(土)10:00〜3月19日(水)17:00

チケットぴあ(プレリザーブ) 令和7年3月15日(土)11:00〜3月19日(水)11:00

<一般発売>

令和7年3月29日(土)10:00〜 電話・WEB予約受付開始

■プレイガイド

<練馬文化センター>

予約電話: 03-3948-9000(10:00〜17:00)

(要利用登録[無料])

窓口 : 練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール(10:00〜20:00)

<チケットぴあ>

Pコード: 532552

■注意事項

※窓口販売は、3月30日(日)10:00より行います。

なお、予約初日に予定枚数が終了した場合、取扱いはございません。

※予約初日は座席をお選びいただけません。

※車いす席、ヒアリングループ受信機をご希望の方は、予約電話(03-3948-9000)または info-neri@neribun.or.jp までお申し込みください。

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※本公演は公演中止、延期以外でのチケットの払い戻しはいたしません。

