兵庫県淡路島の観光複合施設「淡路島タコステ」では、3月22日に淡路市水産祭が開催されます。

淡路島タコステ

実施日程:2025年3月22日(土)10時30分〜14時00分迄

場所 :淡路島タコステ敷地内

〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋1414-27

兵庫県淡路島の観光複合施設「淡路島タコステ」では、3月22日に淡路市水産祭が開催。

このイベントは淡路市の地元漁協の全面協力のもと、タコや鯛、活魚・鮮魚など自慢の海産物を主役として、地元食材の新鮮で美味しい魚のPRや消費拡大を目的として年1回開催。

タコの唐揚げと稲荷すしのセットを先着300名に無料振る舞い!海鮮焼きそば、海鮮フライの出店、会場内食べ歩きが出来るフードカーも集結!地元漁港で水揚げされた鮮魚も特別価格で販売します。

淡路市水産祭の当日は10時30分からオープニングセレモニーを行い14時までの予定。

無料ふるまいは11時頃からの先着順となります。

【ブース出店】

◆活魚・鮮魚販売

鮮魚・鯛の味噌漬けや切り身、淡路島岩屋漁業協同組合と一宮町漁業協同組合から直送の活魚をお手軽に購入できます。

(当日までの天候により魚種が限定される場合があります。

)

◆無料ふるまい 11時頃〜

タコの唐揚げと稲荷すしのセット 先着300名

◆餅まき開催 12時45分頃〜

なんと景品付き!子どもから大人まで楽しめるイベントとなっています。

◆海産物加工品の販売

海苔や干物、海産物加工品を多数販売予定

◆フードメニュー

市内の漁業組合の海鮮焼きそば、海鮮焼き、海鮮フライの出店

うまい魚でお腹も満たされてや〜♪

◆魚のタッチプール

プールの中を泳ぐ魚にタッチ!実際に触れることで新しい発見が生まれます。

◆フードカー参加!

こどもが好きな、からあげ、タコ焼き、流行りの豆乳スイーツ他でレッツ食べ歩き。

◆岩屋の魚屋さん

淡路島タコステ内の「岩屋の魚屋」ではいつでも岩屋漁港直送の鮮魚を販売しています。

※営業時間11時〜17時 定休日水曜日

鮮魚

岩屋漁港

【駐車場について】

お車は全て、道の駅あわじに駐車をお願いします。

道の駅あわじからは無料送迎バスを利用するとスムーズです。

【施設概要】

名称 : 淡路島タコステ

所在地 : 〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋1414-27

代表者 : 代表取締役 新居 只吉

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 漁港直送のうまい魚、大集合!淡路島タコステ appeared first on Dtimes.