¡Öºå¿À¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ¶¯¡×¡½¡½À¤³¦»°ÂçÄÌ¿®¼Ò¤Î£Á£ÐÄÌ¿®¤¬àºå¿ÀÀ¤³¦°ìá¤òÀ¤³¦¤ËÇÛ¿®
¡¡ºå¿À¤¬£±£¶Æü¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£³¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£Á°Æü¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤ËÂ³¤¯£²ÀïÏ¢Â³ÎíÉõ¾¡¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤é¥¹¥¿¡¼¤¾¤í¤¤¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º²¦¼Ô¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤´°¾¡·à¤Ë¡¢ÌÔ¸×¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤ä¡Á¡×¤È¶½Ê³¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Öºå¿ÀÀ¤³¦°ì¡×¤ò¾§¤¨¤ë¤Î¤Ï¸×ÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËËÜÉô¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦»°ÂçÄÌ¿®¼Ò¤Î£Á£ÐÄÌ¿®¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î£²Æü´Ö¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤Èºå¿À¤Ë¡ÖºÇ¶¯¡×¤Î¾Î¹æ¤òàÇ§Äêá¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃû¸õ¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÏÆüÍËÆü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë£³ÂÐ£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·£²Ï¢¾¡¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¤³¦¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼£Ì£Á¡×¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆüËÜºÇ¸å¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÇò´ú¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ºå¿À¤Î¶¯¤µ¤ËÃ¦Ë¹¡£¡ÖÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬¼ê¤´¤ï¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÆüÍË¸á¸å¡ÊÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÅÚÍËÌë¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò£³¡½£°¤Ç´°Éõ¤·¡¢º£½µËö¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î£²¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë£±£¸¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ò£µ²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£·Ã¥»°¿¶¤È´°¤Ú¤¤ËÍÞ¤¨¤¿ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÈÁ°Æü¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç£µ²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿ÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£