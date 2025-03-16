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2. 2025
3. GALAXY
4. edhiii boi is here
5. ÀÄ¤¤½Õ
6. ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼
7. ¤ª¤È¤â¤À¤Á
8. kawaii
9. ÉÔ»×µÄ¤Ê¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹
10. TOKYO
11. Higher Up
12. Á´ÉôËÍ¤Î¤»¤¤
13. Ë»¤·¤¤¤ó¤À¤ï
14. Uiteru
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17. ±§Ãè
18. ²Ö²Ð feat.SHU ¡ÊSpecial Guest:SHU¡Ë
19. Snatchaway ¢¨¥«¥Ð¡¼¶Ê
20. 14th Syndrome
21. NO
22. 118 ¡ÊSpecial Guest: Novel Core, SOTA from BE:FIRST¡Ë
23. ÇúÁö feat.Novel Core ¡ÊSpecial Guest: Novel Core¡Ë
24. Forever Friend
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01. edhiii boi is here
02. Only God Knows
03. Higher Up
04. NO
05. Kawaii
06. ¤ª¤È¤â¤À¤Á
07. ÉÔ»×µÄ¤Ê¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹
08. ¤ª¤È¤®ÏÃ
09. Forever Friend
10. Flower
11. StAR
12. ¥«¥á¥ì¥ª¥ó
13. Uiteru
14. GALAXY
15. Non Fiction
16. My Way
17. edhiii boi MEGA MIX
18. ±§Ãè
19. ÀÄ¤¤½Õ
20. TOKYO
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1. 2025
2. Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤
3. ÇúÁö feat.Novel Core
4. Ë»¤·¤¤¤ó¤À¤ï
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7. ²Ö²Ð feat.SHU
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10. Å·ºÍ¥®¥ã¥ó¥°
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2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²°¡¦ell.FITS ALL
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