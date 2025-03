ラッパー・edhiii boiが、3月15日に自身最大規模となった東京Zepp Shinjukuでの公演「edhiii boi Oneman Live "大人になんてなりたくない"」をソールドアウトにて完遂。自身最多であるアンコール含め全28曲を披露した。アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル・BMSGのラッパー、edhiii boi。登場と共に初披露となった金髪になったビジュアルのedhiii boiが登場し会場のどよめきが広がった。

また、本公演にはNovel Core、BE:FIRSTのSOTAがスペシャルゲストとして出演。edhiii boiと共に楽曲「118」を披露し、会場を大いに盛り上げた。アンコール中のMCでは5月より東名阪を回るedhiii boi初となるツアーの開催を発表。最終公演はO-EASTで開催される。また、ファン待望のファンクラブの開設も発表された。ファンクラブではedhiii boiをより近くに感じられる楽しいコンテンツが用意されているとのこと。さらに、公演最後に披露された、4月9日にリリースされるアルバム収録の新曲「天才ギャング」が3月16日よりTikTokにて先行配信されることが決定した。edhiii boi Oneman Live "大人になんてなりたくない" @Zepp Shinjukuhttps://lnk.to/IDontWantToGrowUp_playlistセットリスト1. 大人になんてなりたくない2. 20253. GALAXY4. edhiii boi is here5. 青い春6. スーパーヒーロー7. おともだち8. kawaii9. 不思議な国のアリス10. TOKYO11. Higher Up12. 全部僕のせい13. 忙しいんだわ14. Uiteru15. カメレオン16. おとぎ話17. 宇宙18. 花火 feat.SHU (Special Guest:SHU)19. Snatchaway ※カバー曲20. 14th Syndrome21. NO22. 118 (Special Guest: Novel Core, SOTA from BE:FIRST)23. 爆走 feat.Novel Core (Special Guest: Novel Core)24. Forever FriendEN.1 マジだりぃ ※未発表曲EN.2 夏休み feat.School boiEN.3 FlowerEN.4 天才ギャング ※未発表曲<リリース情報>edhiii boiアルバム『大人になんてなりたくない』https://lnk.to/edhiiiboi_20250409_CD2025年4月9日(水)リリース初回生産限定盤品番:XNBR-00001/B価格:\4,200(税込) \3,818(税抜)通常盤品番:XNBR-00002価格:\2,200(税込) \2,000(税抜)収録内容・Blu-ray(XNBR-00001/Bのみ)2024年1月26日「edhiii boi 1st ONEMAN LIVE ”満身創意”追加公演」@渋谷duo MUSICEXCHANGE映像収録<全20曲収録>01. edhiii boi is here02. Only God Knows03. Higher Up04. NO05. Kawaii06. おともだち07. 不思議な国のアリス08. おとぎ話09. Forever Friend10. Flower11. StAR12. カメレオン13. Uiteru14. GALAXY15. Non Fiction16. My Way17. edhiii boi MEGA MIX18. 宇宙19. 青い春20. TOKYO・CD(2形態共通)全10曲収録1. 20252. 大人になんてなりたくない3. 爆走 feat.Novel Core4. 忙しいんだわ5. マジだりぃ6. 全部僕のせい7. 花火 feat.SHU8. ラブレター9. 夏休み feat.School boi10. 天才ギャング<ライブ情報>「edhiii boi 1st TOUR ”大人になんてなりたくない”」2025年5月31日(土)大阪・Banana Hall2025年6月1日(日)名古屋・ell.FITS ALL2025年6月7日(土) 東京・Spotify O-EASTチケット料金:オールスタンディング 前売り\5,000(税込) ※ドリンク代別途必要edhiii boi Official Fan Club https://bmsg.shop/pages/edhiiiboi-fc-members