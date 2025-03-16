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気象台は、午後6時4分に、暴風雪警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。また大雪警報をえりも町に発表しました。さらに波浪警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・浦河町、様似町、えりも町に発表

日高地方では、17日未明から17日昼前まで暴風雪や大雪に、17日未明から17日昼過ぎまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■浦河町
□暴風雪警報【発表】
　17日未明から17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日朝
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　17日未明から17日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■様似町
□暴風雪警報【発表】
　17日未明から17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日朝
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　17日未明から17日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■えりも町
□暴風雪警報【発表】
　17日未明から17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日朝
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　17日未明から17日昼前にかけて警戒
・黄金道路方面
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報【発表】
　17日未明から17日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒