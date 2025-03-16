【暴風雪警報】北海道・浦河町、様似町、えりも町に発表
気象台は、午後6時4分に、暴風雪警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。また大雪警報をえりも町に発表しました。さらに波浪警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。
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日高地方では、17日未明から17日昼前まで暴風雪や大雪に、17日未明から17日昼過ぎまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■浦河町
□暴風雪警報【発表】
17日未明から17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日朝
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
17日未明から17日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■様似町
□暴風雪警報【発表】
17日未明から17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日朝
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
17日未明から17日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■えりも町
□暴風雪警報【発表】
17日未明から17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日朝
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報【発表】
積雪 17日未明から17日昼前にかけて警戒
・黄金道路方面
12時間最大降雪量 50cm
□波浪警報【発表】
17日未明から17日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
18日にかけて警戒