Á´ÊÆ¤Ç¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¡¥Æ¥¹¥é¤Î½¼ÅÅ»ÜÀß¤ä¼ÖÇ³¤ä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î²á·ã¹Ô°Ù¤ËÈ¯Å¸¤â
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¤â¤ÈÆ¯¤¯¥Æ¥¹¥é¤ÎCEO¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢º£½µËö¤â¹³µÄ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥é¤Î¼Ö¤ä½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥Æ¥¹¥éÈÎÇäÅ¹Á°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿200¿Í¤Û¤É¤Î¿Í¡¹¡£¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥¹¥¯»á¤¬À¯ÉÜ¿¦°÷¤ÎÂçÉýºï¸º¤ò¶¯°ú¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â»²²Ã¼Ô
¡Ö¤´¤¯¾¯¿ô¤ÎÂçÉÙ¹ë¤¬¸¢ÎÏ¤ò°®¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤É¤³¤í¤«¡¢Á´À¤³¦¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¡£¤Ç¤â¡¢²ÐÀ±¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤è¡×
¥¢¥á¥ê¥« ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö°¦¹ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÈ³¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï°ÎÂç¤Ê°¦¹ñ¼Ô¤À¡×
11Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥Æ¥¹¥é¡×¼Ö¤Î¹ØÆþ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤âÁ´ÊÆ¤ª¤è¤½80¤«½ê¤Ç¥Ç¥â¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥â»²²Ã¼Ô
¡Ö¹³µÄ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¸¢Íø¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥â³èÆ°¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥¹¥é¤Î½¼ÅÅÀßÈ÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤Ï¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£·î½é¤á¤Ë¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¹Ù³°¤Î¥Æ¥¹¥é¤Î½¼ÅÅ»ÜÀß¤ÇÉÔ¿³²Ð¤¬È¯À¸¡£
ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¬Ç³¤ä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²á·ã¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á
¡Ö¥Æ¥¹¥é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä½êÍ¼Ô¤Ê¤É¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¡×
¥Ü¥¹¥È¥ó¹Ù³°¤ÇÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò±Ä¤à¥·¥ê¥¢½Ð¿È¤Î°å»Õ¡¢¥¸¥ã¥ë¡¼¥·¥å¤µ¤ó¤â·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ë¡¼¥·¥å°å»Õ
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¼Ö¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¥Æ¥¹¥é¡×¤Î¿Íµ¤¼Ö¼ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¹ØÆþ¤·¡¢¼ÖÂÎ¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹¹ð¤òÅ½¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬5ÇÜ¤Û¤ÉÁý²Ã¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ë¡¼¥·¥å°å»Õ
¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¶²¤í¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥Ê¥Á¥¹ÌîÏº¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤ò¼Ö¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òºÊ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤â¶¼Ç÷¤ÎÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦º©´ê¤µ¤ì¡¢¹¹ð¤ò¤Ï¤¬¤·¤ÆÎ¢¼ê¤ËÃó¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ê¥¢½Ð¿È ¥¸¥ã¥ë¡¼¥·¥å°å»Õ
¡Ö»ä¤Ï¥·¥ê¥¢¤ÇÆâÀï¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±Æ±»Î¤Ç½ý¤Ä¤±¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£°Õ¸«¤¬°Û¤Ê¤ë¤Ê¤éÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ë½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÙ¿Í¤òÄË¤á¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
°ì»þ¤Ï¡È¼Ö¤ÎÇäµÑ¡É¤â¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ë¡¼¥·¥å¤µ¤ó¡£¥Æ¥¹¥é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÃíÊ¸¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¥¢½Ð¿È ¥¸¥ã¥ë¡¼¥·¥å°å»Õ
¡ÖÀ¯¼£¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¡Ê¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡Ë¥Æ¥¹¥é¤«¤éÎ¥¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Ê¢¤ò¿ø¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
À¯¼£¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¾Þ»¿¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¹¥¯»á¡£¤³¤Î¸½¾õ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ³«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£