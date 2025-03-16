TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Á´¹ñ¤Çµ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤¿¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤ä±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÌÔ¿áÀã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

ºòÌë¤«¤é¤Î±«¤¬¡¢ÁáÄ«¤«¤éÀã¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¡£

µ­¼Ô
¡Ö¸½ºß¤âÀã¤Ï¤³¤ó¤³¤ó¤È¹ß¤êÂ³¤±¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ï°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

»ÔÆâ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï10¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢¸á¸å¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿J¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢È¬¥ö³ÙÏ¢Êö¤Ç¤Ï°ñ¾ë¸©¤ÎÃËÀ­2¿Í¤«¤é¡ÖÅÐ»³Æ»¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µß½õÂâ¤¬ÀÜ¿¨¤·¡¢¸½ºß¡¢¼«ÎÏ¤Ç²¼»³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£