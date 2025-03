横浜FM＆神戸が今季初白星！　首位鹿島は浦和とドロー／J1第6節

2025明治安田J1リーグ第6節の6試合が16日に開催された。4連勝中の首位鹿島アントラーズはホームで浦和レッズと対戦。前半終了間際に松本泰志に先制を許したものの、90分に知念慶の同点弾で追いつき、1−1のドローに終わった。横浜F・マリノスとガンバ大阪の一戦は20分に遠野大弥のゴールで横浜FMが先制すると、75分には植中朝日が追加点を挙げ、2−0で試合終了。ここまで3分け1敗だった横浜FMにとっては今季初白星となった。

3分け1敗と未勝利のヴィッセル神戸は3勝2分けと無敗の湘南ベルマーレと対戦。エリキの2ゴールで神戸が2点をリードして前半を折り返すと、51分にルキアンのゴールで湘南に1点を返されたが、リードを守り抜き、このまま2−1で終了。神戸が初勝利を収めた一方、湘南は初黒星を喫している。また、京都サンガF.C.は清水エスパルスを2−1で下したほか、ファジアーノ岡山と川崎フロンターレの一戦はスコアレスドロー、サンフレッチェ広島と柏レイソルの試合は1−1のドローに終わっている。今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼3月15日(土)東京ヴェルディ 2−1 名古屋グランパスFC町田ゼルビア 1−0 アルビレックス新潟横浜FC 2−0 セレッソ大阪アビスパ福岡 1−0 FC東京▼3月16日(日)清水エスパルス 1−2 京都サンガF.C.鹿島アントラーズ 1−1 浦和レッズ横浜F・マリノス 2−0 ガンバ大阪ファジアーノ岡山 0−0 川崎フロンターレサンフレッチェ広島 1−1 柏レイソル湘南ベルマーレ 1−2 ヴィッセル神戸※()内は勝ち点/得失点差1位 鹿島(13/+8)2位 町田(12/+3)3位 広島(11/+3)4位 柏(11/+2)5位 湘南(11/+2)6位 福岡(9/0)7位 G大阪(9/−4)8位 川崎F(8/+4)9位 岡山(8/+2)10位 清水(8/+1)11位 京都(8/−1)12位 FC東京(7/−1)13位 横浜FC(7/−1)14位 東京V(7/−4)15位 横浜FM(6/+1)16位 神戸(6/0)17位 浦和(6/−2)18位 C大阪(5/−1)19位 新潟(3/−4)20位 名古屋(2/−8)▼3月28日(金)19:00 C大阪 vs 浦和▼3月29日(土)12:55 岡山 vs 横浜FM13:00 清水 vs 湘南14:00 柏 vs 東京V14:00 新潟 vs G大阪14:00 名古屋 vs 横浜FC14:00 京都 vs 広島15:00 鹿島 vs 神戸15:00 福岡 vs 町田17:00 FC東京 vs 川崎F