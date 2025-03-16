＜個人投資家の予想＞ 03月16日 16時 ＜個人投資家の予想＞ 03月16日 16時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(5801) 古河電 東証プライム

(8894) レボリュー 東証スタンダード

(5253) カバー 東証グロース

(4593) ヘリオス 東証グロース

(2670) ＡＢＣマート 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4588) オンコリス 東証グロース

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(4369) トリケミカル 東証プライム

(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム

(9201) ＪＡＬ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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