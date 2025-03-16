¡ÈDEI¸åÂà¡É¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤òµ¯ÅÀ¤Ë´ë¶È¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¹¤¬¤ê¤â¡¡ÆüËÜ¤Ï¡Ö¤µ¤é¤ËÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¾õ¶·¡×¡ÚÉ÷¤ò¤è¤à¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¼¡¡¹¤Ë²¡¤·¿Ê¤á¤ë¡¢Âç¤¤ÊÊý¿ËÅ¾´¹¡£¤½¤ì¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¤ò¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬³¹¤«¤éÅ±µî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¹õ¿Í¤ÎÌ¿¤ÏÂçÀÚ¤À¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÅ±µî¤¹¤ë¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò
ÃÏÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥º¡¦¥Þ¥¿¡¼¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Å±µî
3·î10¡Ê·î¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¹©»ö¤¬ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¤ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥º¡¦¥Þ¥¿¡¼=¹õ¿Í¤ÎÌ¿¤ÏÂçÀÚ¤À¡×¡£ÃÏÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤½¤ÎÊ¸»ú¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
³¹¤Î¿Í
¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Ç¿Í¸¢¡¢¸øÌ±¸¢¡¢°ÜÌ±¤Î¸¢Íø¤¬Á°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£º£¡¢¤½¤ì¤¬¸åÂà¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
5Ç¯Á°¤Î2020Ç¯¡Ä
¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤µ¤ó¡Ê2020Ç¯¡Ë
¡ÖÂ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡×
¹õ¿ÍÃËÀ¤¬Çò¿Í·Ù»¡´±¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Á´ÊÆ¤Ç¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥º¡¦¥Þ¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï±¿Æ°¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬·Ç¤²¤¿¡ÖDEI¡×¤ÎÅ±ÇÑ
º£²ó¡¢¤½¤ì¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬·Ç¤²¤¿Âç¤¤ÊÊý¿ËÅ¾´¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖDEI¡×¤ÎÅ±ÇÑ¤Ç¤¹¡£
DEI¤È¤Ï¡ÖDiversity=Â¿ÍÍÀ¡×¡ÖEquity=¸øÊ¿À¡×¡ÖInclusion=ÊñÀÝÀ¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÀÊÌ¤ä¿Í¼ï¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¸øÊ¿À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½¢Ç¤Áá¡¹¡¢¤½¤ÎÊý¿Ë¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê1·î¡¦ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¡Ë
¡ÖÀÊÌ¤ÏÃËÀ¤È½÷À¤ÎÆó¤Ä¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°Êý¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤º¡ÈÀÊÌ¤ÏÃË½÷¤À¤±¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤òÈÝÄê¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶á¹Ù¤Çµ¯¤¤¿Î¹µÒµ¡¤È·³¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤È¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤¿¾ã³²¼Ô¤äÍ¿§¿Í¼ï¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎºÎÍÑ¤òÁý¤ä¤·¤¿Á¼ÃÖ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¡Ê1·î30Æü¡Ë
¡Ö»ö¸Î¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿·ë²Ì µ¯¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤«?¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¡¦¥á¥¿¡¦¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ê¤É¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤Ë¸Æ±þ
¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤ò²áÅÙ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢±è´ß·ÙÈ÷Ââ½é¤Î½÷À»ÊÎá´±¤ò²òÇ¤¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¹õ¿Í¤ÎÊÆ·³À©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤ä¡¢½÷À¤Î³¤·³À©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤ò²òÇ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ3·î4Æü¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆDEI¤ÎÈÝÄê¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¡Ê4Æü¡¦»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤ÏÏ¢Ë®À¯ÉÜÁ´ÂÎ¡¢¤½¤·¤ÆÌ±´Ö´ë¶È¤ä·³Ââ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂ¿ÍÍÀ¡¢¸øÊ¿À¡¢ÊñÀÝÀÀ¯ºö¤Ë¤è¤ëÀìÀ©À¯¼£¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢·Ð±Ä´´Éô¤Î¹½À®¤ËÂ¿ÍÍÀ¤òµá¤á¤ëÌÜÉ¸¤òÅ±ÇÑ¡£
¥á¥¿¤ä¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ê¤É¤â¡¢DEI¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÇÑ»ß¡¦½Ì¾®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ë´íµ¡´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢3·î8Æü¤Î¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
³¹¤Î¿Í
¡Ö½÷À¤Î¸¢Íø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¡¢¹õ¿Í¤äLGBTQ¤Î²ÈÂ²¤â¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÈ¿DEI¡É¤È¤â¤È¤ì¤ëÆ°¤¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¹¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëDEI¤Ï?¡¡ÀìÌç²È¡Ö½÷¤Î¿Í¤¹¤é³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡×
º£¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡ÈÈ¿DEI¡É¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ëÆ°¤¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤¬¡ÈÈ¿LGBTQ¡ÉÅªÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÂåÍýÊì¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÀ©¸Â¡£LGBTQ¤Î¿Í¡¹¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢2·î¤ÎÏ¢Ë®µÄ²ñÁªµó¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¶Ë±¦¤Î¡ÖAfD¡×¤¬Â¿ÍÍÀ½Å»ë¤ÎÀ¯ºö¤òµñÀä¡£Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¸¢Íø¤ÎÀ©¸Â¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤Î¶Ø»ß¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç½÷À¤Î¸¢Íø¤¬´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢DEI¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñÏ¢¡¦¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¡Ê3·î7Æü¡Ë
¡Ö°¦¹ñ¼çµÁ¤È½÷ÀÊÎ»ë¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÊÊâ¤¬µÕÌá¤ê¤¹¤ë¤Î¤òÌÛÇ§¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈ¿·â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸åÂà¤¬´í×ü¤µ¤ì¤ëDEI¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ë¡¤Ë¾Ü¤·¤¤Ã«¸ý¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¸¦µæ½ê¡¡Ã«¸ý¿¿Í³Èþ ÂåÉ½Íý»ö
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ý´ðÈ×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥é¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÎÇò¿ÍÃËÀ¤¿¤Á¤¬¡¢DEI¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥¤¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ä¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸µ¡¹²¶¤é¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÊ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤È¡£·ë¶É¼å¤¤¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÌ·Àè¤¬¸þ¤¤ä¤¹¤¤¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤ËÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¸¦µæ½ê¡¡Ã«¸ý¿¿Í³Èþ ÂåÉ½Íý»ö
¡ÖÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤À²¿¤â¡ÊDEI¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¡£½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£Ç¯(25Ç¯¡Ë¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£½÷ÀÌò°÷¤Î¿ô¡¢½÷À¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿ô¤È¤«¡¢10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê½÷À¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Î¿ôÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡ÊÂ¿¿ô¼Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ë½÷¤Î¿Í¤¹¤é³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ó¤äÂ¾¤Î¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¾¯¿ô¼Ô¡Ë¤Ï¤â¤Ã¤È³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê·Ê¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ëº£¤Þ¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏDEI¤ÎÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¡×