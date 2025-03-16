­àÌ¾Ìç¥É¥é¥ÞÏÈ­á½Ð±é·èÄê¤Î25ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëº´¡¹ÌÚÉñ¹á¤Î­à½÷Í¥´é­á(¡Ö¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¸ø¼°X@caster_tbs¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¢¡¡Ö½ã¿è¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¡Ä¡×³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÌò¤ËÈ´¤Æ¤­¢¡

¡¡70Ç¯¶á¤¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄTBS¥É¥é¥ÞÈÖÁÈÏÈ¡ÖÆüÍË·à¾ì¡×¤Ë½Ð±é·èÄê¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î­à½÷Í¥´é­á¤¬¡¢SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×(¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö)¤Îº´¡¹ÌÚÉñ¹á(25)¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬¡ÖÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJBN¤ÇÆ¯¤¯³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¸Í»³¼ÓÌð¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö½ã¿è¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°Áþ¤á¤Ê¤¤Â¸ºß¤Î¼ÓÌð¡×¤È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀâÌÀ¤âÅº¤¨¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÑÛ¡¹¤·¤¤Æ·¤ÇÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÌòÊÁ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯³ð¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¢¡

¥É¥é¥Þ½Ð±é·èÄê¤·¤¿º´¡¹ÌÚÉñ¹á(¡Ö¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¸ø¼°X@caster_tbs¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö½÷Í¥»Ñ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤¬À¤´Ö¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ä!!¡×¡ÖÆüÍË·à¾ì·èÄê¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÆüÍË·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¨¤¯¤Ê¤¤??¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯³ð¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

 